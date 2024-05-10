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遭「超派鐵拳」毆打 Toyz現身北檢應訊

知名實況主「Toyz」（圖右）今現身北檢應訊。（記者王定傳攝）

知名實況主「Toyz」（圖右）今現身北檢應訊。（記者王定傳攝）

2024/05/10 11:23

〔記者王定傳／台北報導〕知名實況主「Toyz」今年1月間，因前往網紅「超哥」位於台北市延吉街上的日式料理店用餐，直播中批評難吃，引起超哥不滿被打，他事後怒告超哥殺人未遂等罪嫌，台北地檢署今日11時許，以告訴人身分傳他出庭作證，Toyz低調現身報到，並未受訪。

網紅「超哥」去年曾為「超派炸雞」倒廢油事件，與Toyz互槓，兩人事後於節目「賀瓏夜夜秀」上擁抱和解，怎料，今年1月20日晚間，Toyz到超哥的餐廳用餐，期間不斷說餐點不好吃。

兩人隨後到門口聊天，超哥說，都是「華人」不該這樣說話，Toyz則回嗆「那你就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已…」。

超哥聽聞後氣炸，出手痛毆Toyz，現場一片混亂，直播也被迫中斷，事後Toyz衣服遭扯破，頭破血流坐在馬路邊；Toyz隔日至派出所控告超哥殺人未遂、傷害、恐嚇、組織犯罪等罪嫌。

台北地檢複訊後諭令超哥以5萬元交保，超哥在步出地檢署時，強調打人不對，「但是如果時間重來，他還是會揍Toyz」。

此外，「Toyz」劉偉健因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判刑4年2月定讞，行蹤一度成謎，前天直播時段並未現身「小劉會客室」，浪直播也聯繫不上，網友戲稱他跑路；他昨現身於直播表示「要跑早就跑了，自己正面對做錯事的後果，也積極調整心態」，並強調自己一定會將把他搞到頭破血流的超哥告到底。

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