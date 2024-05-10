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新北國中生割喉案乾兄妹殺人罪起訴 受害者父發聲

新北校園割喉案二名兇嫌遭檢方以殺人罪嫌起訴，受害者父親發表聲明回應。（石一佑提供）

新北校園割喉案二名兇嫌遭檢方以殺人罪嫌起訴，受害者父親發表聲明回應。（石一佑提供）

2024/05/10 13:07

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市去年12月發生校園割喉案，造成楊姓國中生枉死，涉案的林姓少女、郭姓少年昨日被檢方依殺人罪嫌起訴。板橋區政顧問石一佑今（10）日轉發楊姓國中生父親聲明，楊父表示，感謝各界對楊家的關心、支持，也感謝新北地院調查、地檢署檢察官、法警、法醫，盼司法加快腳步，讓林、郭二人得到應有的刑責；他也呼籲各界持續關注此案，促成中央修法「少年事件處理法」。

楊父表示，這4個多月來，他陷入周而復始的痛苦輪迴，沒有一天可以睡到天亮，總是會夢到兒子來找他說話，希望司法儘速讓林、郭二人得到應有刑責，別把所有過錯、責任推給社會大眾，人民不能沒有司法作為社會安全的後盾，學生更沒辦法處於有人隨時藏刀在身的學校生活中，希望政府相關單位能正視人民的聲音，儘速設置中介教育與調整少事法保護的適用年齡與條件，並加設家長連帶刑責、取消塗銷刑案紀錄、衡量調查官人力等配套。

楊父說，他感謝新北地方法院少年法庭調查、地檢署檢察官以殺人罪嫌起訴郭、林，讓他看到司法的初步正義，感謝一線法警、法醫提供足夠證據證明，也感謝石一佑、社會大眾、媒體關注此案。

石一佑則表示，剝奪他人生命者，理應處以重刑來捍衛死者的生命權。

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