俄軍50次烏東攻勢受挫 巴赫姆特局勢漸穩、烏軍奪回關鍵道路

俄軍在東部戰線的50多次攻勢均被烏軍擊退。圖為烏軍砲兵。（法新社）

2023/03/26 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭仍持續進行中，位於烏克蘭東部的巴赫姆特（Bakhmut）在近期數月是俄軍進攻重點目標，不過隨著烏軍堅守、反攻有成，俄軍對巴赫姆特進攻力量已被削弱。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）表示，巴赫姆特局勢正逐漸穩定。

綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部25日指出，在過去24小時內，烏軍擊退俄軍在東部戰線的50多次攻勢，包括巴赫姆特、阿夫迪夫卡 （Avdiivka）、利曼（Lyman）與馬林卡（Marinka）。烏克蘭軍官費多連科（Yuriy Fedorenko）25日指出，巴赫姆特有條名為「生命之路」的關鍵運補道路，烏軍反攻將俄軍推離「生命之路」，使得「生命之路」脫離俄軍的火力控制。

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英國國防部25日也在戰情分析中提到，目前俄羅斯對於巴赫姆特的進攻基本上已經停止，主要是俄軍過度消耗所導致，但烏軍在防禦過程中也遭受重大傷亡。英國國防部也警告，俄軍目前將進攻重點往頓內茨克市（Donetsk）北方的阿夫迪夫卡，烏克蘭官員先前曾擔心阿夫迪夫卡成為「下一個巴赫姆特」。

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