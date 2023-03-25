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    彭博：俄放棄發動進一步攻勢 改防止烏軍全面反攻

    烏克蘭正緊鑼密鼓籌備大規模反攻行動。（路透）

    烏克蘭正緊鑼密鼓籌備大規模反攻行動。（路透）

    2023/03/25 16:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰事僵持之際，《彭博》24日引述知情人士指出，由於俄軍未能奪得更多土地，克里姆林宮已放棄發動進一步攻勢的計畫，轉而著重防止烏軍全面反攻。

    據報導，克宮為了讓俄軍打持久戰，今年還準備招募最多40萬名新兵，以補助兵力，藉此避免重演去年秋天徵召後備役入伍，結果多達100萬俄國公民出逃的事態，同時也避免干擾克宮下半年將啟動的普廷競選連任行動。

    即使俄軍在戰場受阻，同時也出現許多政治挑戰，普廷對俄軍撐得比烏軍久仍信心滿滿。普廷相信，只要俄軍防止烏軍在幾個月內取得突破，美國及歐洲對烏國的支援就會減弱。

    俄方已開始招募新兵，地方官員皆被要求招足一定員額，退役軍人和鄉下居民都是主要對象。然而，某些官員直言，今年要招募40萬人根本不切實際，因為這個人數幾乎等同烏俄戰爭開始前的職業俄軍人數。

    與此同時，隨著在歐洲、美國接受訓練的官兵返國，以及西方援助的坦克、戰車及其他武器陸續到位，烏克蘭正準備在數月內展開大規模反攻。美國官員推測，基輔當局可能尋求攻破俄軍防線，切斷連接克里米亞和俄國本土的陸橋。

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