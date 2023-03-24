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    岸田訪烏贈巨大「必勝飯勺」！ 矢板明夫揭背後特殊意義

    日本首相岸田文雄贈送烏克蘭總統澤倫斯基「必勝飯勺」，矢板明夫分析其背後意義。（資料照）

    日本首相岸田文雄贈送烏克蘭總統澤倫斯基「必勝飯勺」，矢板明夫分析其背後意義。（資料照）

    2023/03/24 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄21日閃電訪問烏克蘭，前往首都基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，同時也贈送他一隻個巨大的「必勝飯勺」。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫對此分析背後特別意義，認為「岸田希望通過飯勺鼓舞烏克蘭的士氣，最終戰勝對手。」

    矢板明夫表示，「飯勺」是岸田家鄉廣島縣的名產，是用木頭或竹子做成盛米飯的勺子。因為盛飯的動作在日語叫「メシとる」，和在戰場上生擒敵人「敵を召し捕る」的發音一樣。1905年日俄戰爭，很多出征士兵的家人拿著飯勺去廣島嚴島神社供奉。最後日本取得了戰爭的勝利，廣島的「必勝飯勺」就成了知名吉祥物。

    矢板明夫指出，岸田這次出訪烏克蘭，送給了澤倫斯基一個全長50公分左右的「必勝飯勺」，應該是經過一定考慮的。因為錢、武器、糧食等，日本和各國已經給了烏克蘭不少，所以這次送的個人禮物，需要有特別的意義。

    矢板明夫認為，必勝飯勺的由來是日俄戰爭，這一次烏克蘭面對的對手同樣也是俄羅斯。岸田希望通過飯勺鼓舞烏克蘭的士氣，最終戰勝對手。但沒想到岸田送給澤倫斯基飯勺的消息，被日本媒體報導之後，網上就傳來「沒有品味」、「不知所云」等眾多批評的聲音。

    矢板明夫提到，在野黨在國會上也質疑岸田，作為擁有和平憲法國家的首相，應該祈禱和平早日到來，不是戰爭中的某一方獲勝。還有議員說「送必勝飯勺給烏克蘭，有挑釁俄羅斯的意思，可能會對日本不利」等，都是一些雞蛋裡面挑骨頭的廢話，看來全世界的在野黨好像都差不多。

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