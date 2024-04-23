模擬核反擊綜合戰術 金正恩「親自指導」

北韓領導人金正恩22日親自指導實施運用超大型火箭砲的「核反擊模擬綜合戰術訓練」。（美聯社）

2024/04/23 12:18

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻繁試射飛彈，北韓官媒提及，北韓領導人金正恩昨日親自指導實施運用超大型火箭砲的「核反擊模擬綜合戰術訓練」，美情報部門將這款超大型多管火箭系統命名為「KN-25」，將其分類為短程彈道飛彈。

據《韓聯社》援引北韓官媒《朝中社》報導，北韓22日在國家核武綜合管理體系「核子觸發」下進行超大型火箭炮發射訓練，針對敵人發出明確的警訊。報導稱，韓、美正在南韓進行聯合編隊軍綜合演習（KFT），18日舉行聯合空中滲透演習等，這些演習是敵對勢力試圖用軍事力量扼殺北韓的挑釁行動。

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據了解，訓練實施順序依序是，進行實兵演習，讓各部隊熟練國家最大核危機事態警報「火山警報」拉響時轉入核反擊態勢流程，接續啟動核反擊指揮體系，發射搭載核模擬戰鬥部（彈頭）的超大型火箭。

據北韓發布的發射照可見，4台移動式發射車（TEL）各自發射了1枚超大型火箭炮，共4枚。報導稱，這些超大型火箭炮多管齊發，成功擊中距離平壤約352公里的島嶼標靶。分析指出，該距離可抵達韓軍陸海空軍本部所在雞龍台，以及正在進行韓美KFT演習的群山基地。

據悉，韓美情報部門將這款超大型多管火箭稱為「KN-25」，將其分類為短程彈道飛彈，北韓聲稱可攜帶戰術核彈頭，該火箭炮射程為400公里，專門針對南韓研發武器。

金正恩稱這次軍事演習取得圓滿成功，黨中央關於戰術核攻擊運用空間拓展和多重化的核武裝建設構想已順利實現，超大型火箭炮透過此次訓練正式被納入國家核戰武力。

另外，南韓聯合參謀本部（聯參）22日表示，北韓當天向韓半島東部海域發射多枚短程彈道飛彈。

北韓領導人金正恩22日親自指導實施運用超大型火箭砲的「核反擊模擬綜合戰術訓練」。（美聯社）

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