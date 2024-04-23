加拿大男古巴渡假猝死 家屬竟收到別人遺體

法拉傑（右二）於古巴度假時心臟病發猝死，家屬竟收到陌生人的遺體，法拉傑的遺體至今仍下落不明。（圖擷取自Faraj Jarjour/Facebook）

2024/04/23 12:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一家四口在古巴知名度假勝地旅遊時痛失至親，回國後竟收到他人屍體。

綜合外媒報導，加拿大68歲男子法拉傑‧賈久爾（Faraj Jarjour）3月間與家人一同前往古巴巴拉德羅（Varadero）度假，在飯店外一處海邊游泳時心臟病發猝死。

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由於周遭沒有醫療院所，法拉傑的遺體在沙灘椅上曝曬8個小時，醫療人員才終於抵達。

按照加拿大領事館的安排，賈久爾一家支付1萬美元（新臺幣約32萬元）後，將父親的遺體送回蒙特婁的家中。

經過3個禮拜，家屬終於在上週收到自古巴運返加拿大的棺材。不料竟是一名俄羅斯男子的遺體，看起來比法拉傑年輕至少20歲，滿頭頭髮，身上還有刺青。

「這不是我父親的遺體。」女兒米里亞姆·賈喬爾（Miriam Jarjour）表示，父親禿頭且沒有刺青。

女兒形容法拉傑是個活潑的人，既不抽菸也不喝酒，臉上總是掛著微笑。

父親至今仍不知身在何處，兒子卡拉姆·賈久爾（Karam Jarjour）說，母親因為爸爸的遺體不知去向，「已經一個月沒有吃東西」。

法拉傑的女兒聯繫加拿大駐古巴領事館時，被告知是負責遺體運送的古巴旅遊保險公司Asistur的責任。此後，她就一直透過電子郵件向加拿大政府尋求協助，希望能早日找回父親。

加拿大外交部表示，正與古巴當局及家屬共同調查此事。

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