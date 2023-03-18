領錯遺體燒錯屍 葬儀社殯儀館互推

嘉義縣鹿草鄉殯儀館發生誤領遺體入殮火化事件。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/18 05:30

喪家告葬儀社損壞遺體罪

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉立殯儀館發生錯領遺體烏龍事件，事隔廿五小時遺體火化時才發現，遺體被錯燒的林姓往生者家屬，憤而控告王姓葬儀社業者損壞遺體罪，並有家屬痛斥相關人員未主動告知，企圖隱瞞錯誤；王男指稱是館方人員錯報號碼所致，鹿草鄉長嚴珮瑜則說往生者姓名、號碼都有標識，館方無疏失，為免憾事重演，將檢討作業流程。

據了解，陳姓喪家本月十二日辦告別式，承辦的葬儀社人員十一日上午到鹿草殯儀館領取遺體退冰，現場喪家有陳姓、林姓兩方，分別六號、三號冰櫃，葬儀業者疑錯領三號林姓往生者遺體，隔天上午八時送嘉義市火化場。

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殯儀館人員清洗冰櫃時才驚覺出錯，九時許緊急通知火化場，但已來不及中止火化作業，只好透過承辦葬儀社，請林姓家屬領回骨灰，以致十三日舉行告別式的林姓喪家，僅能以骨灰罈送親人最後一程。

葬儀社：館方人員錯報號碼

王姓業者說，員工領取陳的遺體時，殯儀館人員指示拉出三號冰櫃，員工也有再次確認，希望殯儀館查明哪個環節出問題；至於為何入殮前，未讓陳姓家屬看亡者最後一面？王說有在場家屬表示「不用再看」。

鹿草鄉長否認疏失 但將檢討

嚴珮瑜說，依法館方無介入喪家處理葬儀的權限，在場僅提供協助，認領遺體是由遺族確認，館方已明確將亡者姓名與冰櫃編號告知葬儀社。民俗專家廖大乙說，這件事真的很離譜，雖不致影響兩造喪家的運勢，但拿錢辦喪事者除要取得家屬諒解，也可透過下跪表達會做功德迴向給往生者，祈求原諒。

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