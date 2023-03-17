離譜！嘉義葬儀社誤領遺體火化 家屬傻眼提告

嘉義縣鹿草鄉殯儀館發生葬儀社誤領大體入殮火化離譜烏龍事件。（記者蔡宗勳攝）

2023/03/17 12:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕未免太離譜了，葬儀社竟然誤領遺體火化，造成2個喪家悲痛不已。

嘉義縣鹿草鄉殯儀館3月12日發生某葬儀社業者疑似誤領往生者大體送往嘉義市火葬場火化事件，致「被害人」家屬僅能以骨灰罈送親人最後一程，家屬憤而向該葬儀社業者提告損壞遺體，詳細原因待警方調查釐清。

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嘉義縣昨日許多單位收到一封沒有具名的信件，內容指鹿草殯儀館將林姓往生者大體讓葬儀社誤領送去火化，痛斥管理單位相關人員沒主動告知，想隱瞞錯誤，不肯承認錯誤。

據了解，3月11日該業者到鹿草鄉殯儀館領大體準備退冰，當時現場喪家有林姓及陳姓2方，分別為3號及6號冰櫃，業者疑誤領3號林姓大體，並進行後續事宜，結果12日告別式結束，館內人員進行清洗冰櫃時，驚見「告別式主角」大體還在，才發現領錯及燒錯事件，趕緊通報館長，館長立即聯絡葬儀社業者做後續處理。

據指出，12日為陳姓喪家辦告別式，葬儀社接獲館方告知燒錯成林姓喪家往者時，立即返回領陳姓遺體到嘉義市殯火化；13日林姓喪家告別式只能用骨灰進行。

鹿草鄉長嚴珮瑜表示，3月12日發生燒錯事件，館長立即到現場向遭燒錯的林姓家屬表達關心慰問，也立即聯繫相關人員，表達後續家屬若需協助，公所會一起幫忙雙方協調處理。

嚴珮瑜指出，依公所的管理自治條例，殯儀館提供靈堂及相關硬體設備，供民眾申請租借使用，也僅對設備使用收費，並無介入喪家處理喪儀權限。本館人員在場提供協助，依自治條例規範認領遺體是由遺族確認。

嚴珮瑜說，這次事件也讓館內人員受了不少驚嚇，由於既有以來的民俗約定流程，工作人員不宜過度侵犯隱私，皆是由殯葬專業人員協助喪家處理，事件也讓公所重新審視討論目前流程，給家屬更多保障，也讓館內同仁爾後在各項行政程序上，有更完善的方式推展館務。

民俗專家廖大乙強調，發生誤領遺體火化事件真的很離譜，雖然對兩造喪家不會造成太大影響，但拿錢辦事的相關人員除要取得家屬諒解，也要祈求往生者的原諒，例如下跪表示會做功德回向往生者等。

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