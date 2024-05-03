華府智庫皮優民調 81％美國人 負面看待中國

美國智庫「皮優研究中心」一日發布民意調查結果，81％受訪者對中國持負面看法，當中43％為「非常負面」。（歌新社檔案照）

2024/05/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」一日發布民意調查結果，顯示多數美國人連續第五年對中國抱持負面看法，其中更有四十二％將中國視為美國敵人，比去年增加四％，創皮優二一年起把此題加入問卷後新高。報告指出，四十九％美國人認為限制中國權力和影響力應是美國外交政策的首要任務。

42％視中國為美國敵人 創新高

根據此一在四月一日至七日進行、訪問三千六百人的民調，八十一％受訪者對中國持負面看法，當中四十三％為「非常負面」。八十二％認為中國至少對美國經濟狀況有相當大的影響力，其中七十九％認為影響是負面的；七十一％美國人認為中國的全球影響力近年一直增強，但高達七十九％美國人不相信中國國家主席習近平會在國際上做出正確的事。六十一％美國人關切中國與鄰國的領土爭端，這是今年民調結果最大特色，其中廿％表示非常擔心。

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61％關切中國與鄰國領土爭端

皮優表示，雖然今年對中國持負面看法者略低於去年的八十三％，但考慮到統計誤差，這數字大致持平。在過去五年，這數字落在七十九％至八十三％間。

另有五十％美國人視中國為競爭對手，只有六％視為合作夥伴。就政黨而言，共和黨和傾向共和黨的獨立選民對中國持負面看法的比例，是民主黨與傾向民主黨人士的兩倍。而從年齡來看，老年人更可能對中國保持警惕，六十五歲以上美國人中，有六十一％對中國抱持非常負面的看法，反觀三十歲以下的年輕人，僅有廿七％持非常負面看法。

皮優報告寫道，中國正在國際舞台上成為越來越強大的參與者，而美國人對中國擁有「壓倒性負面看法」，「這種對中國的印象，隨著對於中國與鄰國關係的擔憂以及對習近平的普遍不信任而來」。

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