東港安泰醫院釀9死！屏檢重新調查 起訴藍委蘇清泉等4人

安泰醫院大火釀9死，藍委蘇清泉緩起訴撤銷，屏檢提起公訴。（資料照）

東港安泰醫院2024年10月發生大火，釀成9死慘案，醫院創辦人、國民黨籍立委蘇清泉等人涉犯過失致死等罪，屏東地檢署以醫院賠償3400多萬元達成和解，去年8月偵結後予蘇清泉緩起訴處分，但高檢署高雄分署認為不宜，撤銷發回續查，屏檢重新調查後，發現該醫院大樓間連通違章建築依然故我，關鍵防火間隔持續失效，顯見欠缺排除公安風險積極性與決心，依過失致死及違反建築法等罪起訴蘇清泉等4人。

安泰醫院在前年山陀兒颱風侵襲時發生大火，造成1名醫院員工及8名住院病患死亡、多人嗆傷，火勢延燒至多個樓層；蘇清泉及擔任醫院總務主管的胞兄蘇威菘、水電設備士鄭男與安檢師郭男等4人，分別涉違反建築法、過失致死、偽造文書行使業務上登載不實等罪列為被告。

請繼續往下閱讀...

屏檢於去年8月初偵查終結，認定蘇清泉等人觸犯過失致死、違反建築法等罪，因與死者家屬、傷者達成和解，賠償金3483萬元，被害人撤回告訴，以及醫院長期提供屏南地區醫療服務，具有一定公益性等理由，給予緩起訴處分，蘇清泉另應支付1000萬元公益金。

屏東縣政府認為屏檢的緩起訴處分，與9條人命及社會付出的成本不成比例，該醫院大火的起火點動力中心，違建率高達3300％，全院違建率達47.2％，屏檢的「緩起訴」處分，明顯不符合社會常理。

由於緩起訴處分，依法須報請高雄高分檢同意，二審認為該案為重大公共安全事故，屏檢予以緩起訴處分，有無輕重失衡、能否產生預防再犯警惕效果，以及符合比例原則和妥當性，均有待商榷，應依法撤銷發回續查。

安泰醫院大火釀9死，藍委蘇清泉緩起訴撤銷，屏檢提起公訴。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法