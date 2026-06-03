花蓮縣府政風主管騙嫩妹「假受訓真開房」！鬼扯「經費不夠只能睡一間」

花蓮縣政府政風處表示，第一時間已將該名劉姓主任調離現職。（記者花孟璟攝）

花蓮縣府某單位60歲劉姓政風主任上個月北上受訓，明知業務訓練只有主管1個名額，住宿也僅可報1個房間，卻誆騙單位內的年輕貌美新人小美（化名）也一同北上受訓，晚間哄騙進房稱「經費不夠只能睡一間」企圖毛手毛腳，小美堅持不肯，奪門逃出向警局報案！對此縣府表示「零容忍」，該主管已調離現職並徹查。

公務人員受訓出公差，住宿採用「檢據覈實報支」，平日上限3500元、假日4500元，劉姓主任明知規定，身為主管也知道受訓只有他自己一個名額，卻仍騙同單位年輕嫩妹一起去台北受訓。

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課程後到飯店，劉姓主管辦理入住手續，還騙小美「行李放他房間、先去吃飯」，小美認為受訓是一人一間房，她應該會住在主管隔壁，等到吃完飯回飯店才發現主任竟然真的只有訂一間，還誆稱「出差費不夠」，但小美表示不願意住同一房，堅持自掏腰包另住一間，但主管卻持續哄騙，甚至說「只是一個晚上，睡一覺就天亮了」！

面對主管不斷稱要跟她聊公事、談業務，完全不管她意願，甚至還試圖身體碰觸毛手毛腳，小美大感驚恐之下奮力掙脫後逃出房間，另外訂一房。

20多歲年輕女職員驚魂未定，哭著打電話向親友求助，親友建議她趕快去報案，她立即前往北市大安分局報案，提出性騷擾、猥褻、妨害自由等告訴，隔天回到縣府申訴的同時，因為擔心官官相護，也同步向縣議員陳情。

劉姓主管被下屬告性騷擾，經過性平單位約談後記一大過，雖然趕快申請退休，但被廉政署擋下來要求徹查速辦，不准劉姓主任退休，不僅數百萬退休金面臨不保，接下來還有司法要面對。

對此，縣府政風處強調，已經責由縣府政風處與人事處各依權責按規定啟動必要程序，從速嚴懲，第一時間將涉嫌人調離職務，避免影響後續調查程序，並聯繫申訴人提供必要協助與關懷，強調對違反性平、任何形式性騷擾均為零容忍態度。

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劉姓主任涉嫌以北上受訓為由，誆騙同單位年輕女職員一起參加，最後竟要求同住一間房，不但胡扯「經費不夠只能訂一間」，甚至還限制行動毛手毛腳。（民眾提供）

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