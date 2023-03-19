中國流亡富商郭文貴紐約被捕 矢板明夫分析2個教訓

流亡美國的中國知名富商郭文貴15日因多項詐欺罪遭紐約警方逮捕。（法新社）

2023/03/19 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國的中國知名富商郭文貴，15日傳因詐欺罪被紐約警方逮捕，據悉涉案金額超過10億美元（約新台幣307億元），對此資深媒體人矢板明夫表示，郭文貴事件留下2個教訓，第一個是這種水平不高的騙子可以遊走高層十幾年，代表中共內部有很大問題，再來是民主自由要靠自己。

矢板明夫在臉書PO文表示，2008年北京奧運會開幕前，郭文貴主導的龍型大型建築「盤古大觀」在比鄰北京奧林匹克公園、「鳥巢」和「水立方」的位置落成，受到了國內外媒體的關注。

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2015年郭文貴最大靠山國家安全部副部長馬建倒台，於是郭文貴開始流亡美國的生活，之後便開始他自稱的「爆料革命」，而郭文貴的爆料引起了中國內外廣泛的關注，矢板明夫指出在剛開始的半年，郭文貴的爆料精確度很高，許多和自己聽到的內幕幾乎吻合，許多過去想不明白的事情，對照他的爆料就釐清了。

但過沒多久郭文貴爆料水分越掺越多。最後這幾年，幾乎是「滿嘴跑火車」，完全沒有任何可信度了，像是2020年美國總統大選的時候，郭文貴說薄熙來有一個私生女叫薄甜甜，手裡有很多拜登家族的黑材料，但當時薄熙來已經被政敵鬥倒好幾年了，習近平為了徹底弄臭薄熙來徹底挖掘薄熙來的黑料，結果找不出什麼東西，只好用2個似是而非的罪名，把薄熙來判了個無期徒刑，如果薄熙來真的有私生女，絕對逃不過中紀委的法眼。

矢板明夫表示，郭文貴的胡亂編造的故事還是騙到許多期待中國民主化的海外華人，他們以為郭文貴是反共大英雄，積極為他捐款、投資，結果都被騙走了。

矢板明夫指出，郭文貴事件留下2個教訓：第一、像他這種水平不高的騙子，竟然能夠在中共高層遊走十幾年。說明中共內部出了很大的問題。很多幹部缺乏識別騙子的能力。今天的共產黨高層、或他們的周圍，應該還有很多像郭文貴這樣的人。第二、民主自由需要靠自己努力、一步一步地去爭取。靠爆料是推不倒獨裁者的。不要寄希望於那些每天唱高調的人。

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