以為首相失蹤嚇壞一票日本官員！ 他曝岸田「冒險」訪烏2理由

日本首相岸田文雄21日閃電訪烏，引發國際關注。（美聯社）

2023/03/21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄週二（21日）突襲訪問烏克蘭，引發外界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，岸田此次是冒著極大風險訪烏，此舉是想證明日本在支持烏克蘭這件事情上不落人後，同時也是宣告日本不向強權低頭的決心。

岸田文雄結束印度出訪行程後，21日造訪基輔，並與烏國總統澤倫斯基會晤，當面傳達日本堅定挺烏、反對俄羅斯侵略戰爭的立場。矢板明夫表示，這次岸田只帶了不到10個隨從就到烏國，依據日本現行法律，日本自衛隊員不能持槍到國外執行任務，意即岸田一行人是在沒有武裝保護的情況之下，秘密從新德里出發直奔波蘭，再換乘火車，進入烏國，這是二戰後日本首相第一次踏入戰爭中的國度。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫接著說：「按照原先的日程，20日本來是岸田首相訪問印度的最後一天，應該21日一大早就上飛機返回日本的，結果首相半夜突然失蹤，嚇壞了不知情的日本官員和記者們。據日本媒體朋友說，今天一早，隨同岸田出訪新德里的外務省官員們就被記者們團團圍住，追問首相到底去哪裡，官員一邊擦汗一邊小聲回答道，『我們正在確認首相的行蹤』。」

至於為何此次岸田訪烏要如此保密，矢板明夫解釋是因為日本有「和平憲法」，沒有辦法在海外使用武力，「也就是說，如果首相被擊斃，日本沒有辦法報復；如果首相被俘虜，也沒有辦法營救。所以，這一次出訪，是具有極大風險的。日本政府直到岸田首相進入烏克蘭境內、受到烏克蘭的軍警保護之後，才敢對外發表消息。」

矢板明夫指出，此次岸田選在這個時間點訪烏有2個理由，其一是今年5月廣島將召開七大工業國（G7）峰會，身為今年輪值主席國元首，岸田要向國內外表達在挺烏這事上，日本並無落後；其二是中國國家主席習近平目前正在俄國進行國是訪問，對日本而言，這2個「惡鄰居」聯手將給地區和平帶來衝擊，岸田想透過這次行動證明日本不會屈服、不會向強權低頭，堅決反對以武力單方面改變現狀的侵略行為。

最後矢板明夫說：「岸田首相在日本長年被定位為『鴿派』政治家。沒想到，在他的盟友安倍晉三前首相去世之後，他能毅然扛起『守護自由民主』的大旗。這次訪問，無疑將令他青史留名。很高興日本又出現了一位有勇氣的政治家。」

烏克蘭政府大讚岸田到訪象徵民主陣營團結。（法新社）

岸田到訪基輔近郊城鎮布查（Bucha），向陣亡烏國將士致意。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法