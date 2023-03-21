為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以為首相失蹤嚇壞一票日本官員！ 他曝岸田「冒險」訪烏2理由

    日本首相岸田文雄21日閃電訪烏，引發國際關注。（美聯社）

    日本首相岸田文雄21日閃電訪烏，引發國際關注。（美聯社）

    2023/03/21 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄週二（21日）突襲訪問烏克蘭，引發外界關注。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，岸田此次是冒著極大風險訪烏，此舉是想證明日本在支持烏克蘭這件事情上不落人後，同時也是宣告日本不向強權低頭的決心。

    岸田文雄結束印度出訪行程後，21日造訪基輔，並與烏國總統澤倫斯基會晤，當面傳達日本堅定挺烏、反對俄羅斯侵略戰爭的立場。矢板明夫表示，這次岸田只帶了不到10個隨從就到烏國，依據日本現行法律，日本自衛隊員不能持槍到國外執行任務，意即岸田一行人是在沒有武裝保護的情況之下，秘密從新德里出發直奔波蘭，再換乘火車，進入烏國，這是二戰後日本首相第一次踏入戰爭中的國度。

    矢板明夫接著說：「按照原先的日程，20日本來是岸田首相訪問印度的最後一天，應該21日一大早就上飛機返回日本的，結果首相半夜突然失蹤，嚇壞了不知情的日本官員和記者們。據日本媒體朋友說，今天一早，隨同岸田出訪新德里的外務省官員們就被記者們團團圍住，追問首相到底去哪裡，官員一邊擦汗一邊小聲回答道，『我們正在確認首相的行蹤』。」

    至於為何此次岸田訪烏要如此保密，矢板明夫解釋是因為日本有「和平憲法」，沒有辦法在海外使用武力，「也就是說，如果首相被擊斃，日本沒有辦法報復；如果首相被俘虜，也沒有辦法營救。所以，這一次出訪，是具有極大風險的。日本政府直到岸田首相進入烏克蘭境內、受到烏克蘭的軍警保護之後，才敢對外發表消息。」

    矢板明夫指出，此次岸田選在這個時間點訪烏有2個理由，其一是今年5月廣島將召開七大工業國（G7）峰會，身為今年輪值主席國元首，岸田要向國內外表達在挺烏這事上，日本並無落後；其二是中國國家主席習近平目前正在俄國進行國是訪問，對日本而言，這2個「惡鄰居」聯手將給地區和平帶來衝擊，岸田想透過這次行動證明日本不會屈服、不會向強權低頭，堅決反對以武力單方面改變現狀的侵略行為。

    最後矢板明夫說：「岸田首相在日本長年被定位為『鴿派』政治家。沒想到，在他的盟友安倍晉三前首相去世之後，他能毅然扛起『守護自由民主』的大旗。這次訪問，無疑將令他青史留名。很高興日本又出現了一位有勇氣的政治家。」

    烏克蘭政府大讚岸田到訪象徵民主陣營團結。（法新社）

    烏克蘭政府大讚岸田到訪象徵民主陣營團結。（法新社）

    岸田到訪基輔近郊城鎮布查（Bucha），向陣亡烏國將士致意。（法新社）

    岸田到訪基輔近郊城鎮布查（Bucha），向陣亡烏國將士致意。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    岸田文雄突訪基輔會晤澤倫斯基 日本政界持正面態度
    2023/03/21 15:56

    岸田文雄突訪基輔會晤澤倫斯基 日本政界持正面態度
    日將打造「不完全依賴美國」的打擊能力 學者：中國是最大推手
    2023/03/05 16:45

    日將打造「不完全依賴美國」的打擊能力 學者：中國是最大推手

    親子共讀好處多！專家分享實用技巧大補帖
    岸田文雄至今未訪烏 計畫外洩與維安為關鍵
    2023/02/22 18:54

    岸田文雄至今未訪烏 計畫外洩與維安為關鍵
    邀澤倫斯基參加G7峰會 岸田文雄：將援烏55億美元助重建
    2023/02/20 20:26

    邀澤倫斯基參加G7峰會 岸田文雄：將援烏55億美元助重建

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播