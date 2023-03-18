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    日韓關係正常化 矢板明夫：美主導「圍剿中國包圍網」形成

    尹錫悅（左）赴日會晤岸田文雄（右），雙方舉行兩國睽違12年的領袖高峰會，就雙邊關係正常化達成多項共識。（美聯社）

    尹錫悅（左）赴日會晤岸田文雄（右），雙方舉行兩國睽違12年的領袖高峰會，就雙邊關係正常化達成多項共識。（美聯社）

    2023/03/18 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅16日在東京會晤日本首相岸田文雄，日本資深媒體人矢板明夫指出，兩人共同宣布了「日韓關係正常化」，他分析南韓此舉的原因，並指目前全球最重要的物資是半導體，在台積電及南韓陸續靠近美國後，美國主導的「圍剿中國的包圍網」基本形成，背後的意義非常重大。

    尹錫悅赴日會晤岸田文雄，雙方舉行兩國睽違12年的領袖高峰會，就雙邊關係正常化達成多項共識，這項發展引發外界關注。矢板明夫為此在臉書發文，表示南韓的經濟高度依賴中國市場，所以過去一直在美中兩國之間腳踏兩條船，想左右逢源，相比之下日本已經堅定地站在美國這一邊。他認為，最近南韓受到了美國的強大壓力，中國的經濟也越來越不好，基於這樣的情況，尹錫悅來到了日本。

    矢板明夫認為，現在美國對付中國的辦法，其實有一點像第二次世界大戰時對付日本的辦法。當時全世界最緊縮的物資是石油，而美國停止了對日本的石油輸出，使日本不得不和美國魚死網破。如今最重要的物資是半導體，美國對中國又來一個釜底抽薪。除了台積電創辦人張忠謀表示「願意和美國站在一起，漸漸脫離中國市場」，南韓也加入，使得美國主導的「圍剿中國的包圍網」基本形成，半導體封鎖中國的拼圖，終於完成了最後一塊，意義非常重大。

    矢板明夫指出，日韓交惡是因11年前，當時南韓總統李明博政權搖搖欲墜，為了挽回支持率，李明博登上和日本有領土爭議的竹島，引起日本強烈反彈。之後韓方拋出慰安婦、強制勞動等歷史問題，要求日本道歉及賠償，還凍結了一部分日本企業在韓國的財產。日本方面也針對半導體原材料等，對韓國實施了制裁，兩國才因此變成老死不相往來的仇人。

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