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    西方民主國家才團結！拜登：中俄關係和睦「被誇大」

    拜登24日訪問加拿大。（美聯社）

    拜登24日訪問加拿大。（美聯社）

    2023/03/25 16:05

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登24日訪問加拿大期間，在一場記者會上表示，他相信中國「尚未」向俄羅斯提供武器，並提到中俄關係和睦的報導可能「被誇大」。

    《法新社》25日報導，拜登表示，在過去3個月裡，他一直聽到中國準備向俄國提供侵略烏克蘭重要武器的消息，「他們還沒有這麼做，但這並不意味他們不會這麼做。」拜登又強調，「我不會對中國掉以輕心，也不會對俄國掉以輕心。」

    針對中國國家主席習近平近日訪俄，與俄國總統普廷展現同盟關係，拜登也指有關中俄關係和睦的報導可能「被誇大」。他強調，西方民主國家之間的聯繫才牢固，「如果發生了什麼事，西方會更加團結。」

    拜登列舉美國在太平洋地區的安全同盟，包括美、日、印度、澳洲的四方安全會談（Quad），以及美、英、澳的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）等。

    在習近平訪俄期間，北京和莫斯科都稱讚兩國關係的「特殊性」；習近平雖承諾提供貿易協助及道德支持，但更引人注目的是，他並未承諾為俄國在烏克蘭筋疲力盡的部隊提供武器，因為此舉可能招致西方制裁。

    此外，中方也沒有做出長期承諾，購買大量不再流向歐洲的俄國天然氣。

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