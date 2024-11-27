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    彰化警輕生亡 家屬陳情信悲曝「手機留言點名這3人職場霸凌」

    彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名偵查佐日前輕生，其手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員「全家死光」，家屬懷疑其生前遭霸凌，全案檢方偵辦中。 （記者湯世名攝）

    彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名偵查佐日前輕生，其手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員「全家死光」，家屬懷疑其生前遭霸凌，全案檢方偵辦中。 （記者湯世名攝）

    2024/11/27 19:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕勞動部北分署職員疑遭長官霸凌輕生，輿論譁然，彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名偵查佐日前在租屋處輕生，家屬陳情到總統府、警政署指出，死者手機留言詛咒隊長蕭登元與2名隊員「全家死光」，懷疑其生前遭霸凌，蕭登元對此表示「冤枉」，縣警局聲明內部調查並無不法，為求公正已主動報請檢察官調查，希望能釐清真相。

    該名39歲偵查佐從警6年多，任職彰化縣刑警大隊已有2年，日前晚班原本應出現在偵二隊，同仁也都幫他準備好便當，但出勤時間卻未見他出現，直覺有異，立即會同房東到其彰化市租屋處查看，不料發現他倒臥浴室，送醫不治；警方在其臥室發現炭火，因吸入過多一氧化碳急救無效。

    該名偵查佐家屬陳情指出，從死者手機遺言中發現指名道姓偵二隊長蕭登元與2名同僚「全家死光」，死者是受到他們職場霸凌，才會被逼走上絕路；縣警局沒有調查清楚與詳細說明，試圖掩蓋其遭到職場霸凌的事實，令他們無法接受。

    被指名道姓的蕭登元則表示，他與另2名被具名指控的同僚與該名偵查佐並無不睦，反之還多次主動關懷其身體、辦案等狀況，他們絕對沒有霸凌行為；猜測是死者辦案積極認真，自我要求高所致，否則他們實在想不出為何對方要輕生。

    刑警大隊今天表示，經過調查與訪談，該名偵查佐平日與同僚相處並無不睦，辦案績效不錯，長官也都常關心他的狀況，長官與同僚對於他會走上絕路感到震驚，不過由於家屬對其死因質疑不單純，他們已將此案整理的資料與影片全部交給彰化地檢署檢察官，讓檢方來查明真相。刑警大隊同僚對此不幸均感不捨，將全力協助家屬處理後事。

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    彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名偵查佐日前輕生，家屬懷疑其生前遭霸凌，縣警局查無不法，全案檢方偵辦中。（記者湯世名攝）

    彰化縣警局刑警大隊偵二隊1名偵查佐日前輕生，家屬懷疑其生前遭霸凌，縣警局查無不法，全案檢方偵辦中。（記者湯世名攝）

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