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    內憂外患？英國防部：俄羅斯對巴赫姆特束手無策、陷入「大停滯」

    英國國防部25日表示，俄國對巴赫姆特完全束手無策。（法新社）

    英國國防部25日表示，俄國對巴赫姆特完全束手無策。（法新社）

    2023/03/25 17:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏衝突僵持不下，其中烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）巴赫姆特（Bakhmut）近幾個月來，一直是俄國的重點攻擊目標。英國國防部25日表示，俄國目前對該城束手無策，進攻完全陷入停滯狀態。

    《衛報》報導，根據英國國防部最新情報，針對巴赫姆特戰役，儘管烏軍傷亡慘重，但俄方內部情況更不樂觀。英國國防部指出，俄國當局近來與瓦格納傭兵（Wagner）組織關係緊繃，即使同樣都在巴赫姆特作戰，也無法妥善合作。

    英國國防部續指，俄國接下來可能將重點轉移到巴赫姆特以南的阿夫迪夫卡（Avdiivka）和克爾米納（Kreminna）、史瓦托維（Svatove）等北部地區，「俄國打算將穩定前線列為優先事項。」

    報導提到，俄軍自今年1月試圖對烏克蘭進行全面進攻，不過從現階段戰況看來，俄軍顯然是失敗了，預計俄國當局將暫緩攻勢，研擬更具防禦性的戰略。

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