內憂外患？英國防部：俄羅斯對巴赫姆特束手無策、陷入「大停滯」

2023/03/25 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏衝突僵持不下,其中烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)巴赫姆特(Bakhmut)近幾個月來,一直是俄國的重點攻擊目標。英國國防部25日表示,俄國目前對該城束手無策,進攻完全陷入停滯狀態。

《衛報》報導,根據英國國防部最新情報,針對巴赫姆特戰役,儘管烏軍傷亡慘重,但俄方內部情況更不樂觀。英國國防部指出,俄國當局近來與瓦格納傭兵(Wagner)組織關係緊繃,即使同樣都在巴赫姆特作戰,也無法妥善合作。

請繼續往下閱讀...

英國國防部續指,俄國接下來可能將重點轉移到巴赫姆特以南的阿夫迪夫卡(Avdiivka)和克爾米納(Kreminna)、史瓦托維(Svatove)等北部地區,「俄國打算將穩定前線列為優先事項。」

報導提到,俄軍自今年1月試圖對烏克蘭進行全面進攻,不過從現階段戰況看來,俄軍顯然是失敗了,預計俄國當局將暫緩攻勢,研擬更具防禦性的戰略。

