北歐四國將建立聯合防空系統 共同抗俄威脅

丹麥部隊拿著丹麥國旗和北約旗。（路透檔案照）

2023/03/25 16:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭令北歐國家警覺俄羅斯的侵略威脅，北歐瑞典、挪威、芬蘭和丹麥的空軍司令24日表示，已經簽署意向書，將建立北歐聯合防空系統，抵抗俄國愈加升高的威脅。

《路透》25日報導，這項簽署儀式上週在德國蘭斯坦空軍基地舉行，北大西洋公約組織（NATO）空軍司令部司令、美國駐歐非空軍司令赫克爾（James Hecker）也出席。這項計畫意在讓北歐國家能在北約現有運作方式下，聯合運作。

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丹麥空軍少將丹姆（Jan Dam）說，俄羅斯侵略烏克蘭，促使丹麥等4國著手整合其空中武力，「我們的機隊加起來可與一個大型歐洲國家相提並論」。

挪威擁有57架F-16戰鬥機和37架F-35，還訂購了另外15架F-35；芬蘭有62架F/A-18「大黃蜂」戰機、訂購了64架F-35；丹麥有58架F-16，另外已訂購27架F-35。瑞典有90多架「獅鷲（Gripens）」戰機。不過不清楚這些戰機有多少可投入作戰。

北歐國家的空軍司令是去年11月在瑞典的會議上，首次討論更密切合作。丹姆說，「我們要看看，我們能否進一步整合我們的空中偵察，這樣我們就能共同運用彼此的偵察系統雷達資料」，不過他說，現在還沒做到這一步。

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