不僅TikTok 中國「字節跳動」的 CapCut在美也火紅

字節跳動的CapCut在美國也廣受歡迎。（路透）

2023/03/19 23:33

〔編譯魏國金／台北報導〕TikTok知名度較低的姊妹app（應用程式）「CapCut」（剪映）現在是美國最熱門的一款app 。數據顯示，母公司同屬「字節跳動」的影片編輯工具CapCut，近幾週的下載量已超越短片分享app、目前在美國因字節跳動取得用戶數據而面臨嚴厲審查的TikTok。

華爾街日報報導，2020年推出的CapCut目前每月活躍用戶超過2億人，而TikTok全球用戶超過10億人。

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作為工具app，Tiktok大幅規避了其處理用戶數據的監管審查。拜登政府尋求字節跳動創辦者剝離TikTok的持股，以解決威脅美國國安的疑慮，否則將面臨禁用，美國司法部目前也針對TikTok母公司涉嫌監督美國記者展開調查。

CapCut的隱私政策指出，為了提供服務，將蒐集下載用戶的照片、影片等內容以及位置、性別、生日等個資。CapCut表示，正如TikTok，相關資料將儲存於美國與新加坡。

Sensor Tower等數據顯示，CapCut去年底在美國的下載數飆升至app商店榜首，之後與其他中國開發的app，包括TikTok、拼多多跨境購物平台Temu以及時尚品牌Shein，徘徊於每週下載排行榜頂峰名次。

數據也顯示，去年CapCut的的全球下載跳漲43%至逾4億人，去年以來，其全球下載數約7％來自美國。去年底下載CapCut、追蹤人數超過8萬人的25歲新加坡TikTok用戶Edoardo Liotta表示，「它容易使用，CapCut具備這麼多好功能，而且免費」。

TikTok積極向用戶推薦該影片編輯app，用CapCut編輯的影片通常顯示「試試這個模板」或「輕鬆編輯」等語詞的按鍵，直接將用戶導向CapCut。

根據app分析公司data.ai的資料，CapCut於2021年5月推出稱為「3D Zoom」的效果後，手機下載數首度激增，去年萬聖節與耶誕節，CapCut推出數款節慶模板，每日吸引數十萬人下載。

CapCut以及TikTok、Shein與騰訊的WeChat在印度禁用，2020年印中邊界爆發流血衝突，導致兩國關係緊張以來，新德里已封鎖超過200種中國app。

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