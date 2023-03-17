TikTok禁令擴大 美要中國母公司出脫持股

華爾街日報援引知情人士披露，拜登政府已要求中國「字節跳動」公司出售短影音平台TikTok的股份，否則將面臨美國的禁令及限制。（路透）

2023/03/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報十五日獨家報導，拜登政府已要求TikTok的中國母公司字節跳動出售TikTok股份，否則就全面封殺這個短影音應用程式。TikTok隨後證實此事，並強調這兩種選擇都無法解決問題。

若不出售股份 就全美禁用

美國、加拿大、比利時和歐洲聯盟執委會已禁止在公務裝置上使用TikTok，丹麥國防部上週也採取類似行動。路透指出，英國政府預定在十六日稍晚跟進，正式宣布禁止在公務裝置安裝。

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華爾街日報引述知情人士透露，美國財政部外來投資審查委員會（CFIUS）近日提出要求，若字節跳動不出售股份，就全面禁止在美國使用TikTok。報導指出，這象徵拜登政府政策出現重大轉變，此前共和黨人一直批評政府在因應TikTok資安威脅上不夠強硬。對此，白宮與財政部都拒絕評論。

TikTok已再三否認和中國官員共享數據，並表示已和美國合作近兩年來化解國安關切。TikTok發言人十五日表示，如果目標是保護國安，就不應該有發布禁令或撤資的呼聲，因為這兩種選擇都無法解決數據存取和傳輸等全面性的業界議題。他強調，公司已承諾斥資十五億美元用於保護美國用戶資安，「解決國安問題的最佳方式是讓美國用戶數據和系統更透明化」，如此更能保障資安不會受中國政府影響。

中國國安法能強索客戶數據

美國司法部副部長莫納科指出，中國的國安法能夠要求中國公司在接獲命令時交出客戶數據。莫納科上月受訪時表示，「美方情報界已非常清楚中國的意圖，他們打算利用這些技術來進行與我們價值觀完全不同的數據運用方式」。至於TikTok所稱斥資十五億美元的計畫，批評人士指出這無法保障資安，因為任何中資企業在收到中國要求時，都必須遵守命令。

目前字節跳動的股份六成為全球投資人持有，員工持股兩成，另外兩成為創辦人張一鳴與執行長梁汝波等人所有。

在北京，外交部發言人汪文斌批評，美方至今未能證明TikTok威脅美國國安，應當停止在數據安全問題上散布虛假訊息，停止無理打壓有關企業。

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