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    用TikTok追蹤記者 美調查字節跳動

    美國司法部正在針對中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」母公司「字節跳動」監控新聞工作者一事展開調查。（法新社）

    美國司法部正在針對中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」母公司「字節跳動」監控新聞工作者一事展開調查。（法新社）

    2023/03/18 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」母公司「字節跳動」去年十二月承認，公司內部的確存在不當獲取使用者個資的情事。英國「金融時報」十七日引述知情人士說法，表示美國司法部正在針對字節跳動利用TikTok監控美國新聞工作者一事展開調查。

    最先報導此事的美國財經商業雜誌「富比世」指出，美國司法部和維吉尼亞東區聯邦地區法院檢察官要求字節跳動，就員工如何利用TikTok找到記者所在位置、個資等細節提供相關資訊。

    金融時報記者克里德爾（Christina Criddle）就是被追蹤的用戶之一。她此前揭露，TikTok在英國倫敦設立的公司爆發離職潮。字節跳動在美國和中國的員工取得她的IP位址和其他個資，藉以判定她是否曾接近任何字節跳動員工，結果沒有查到相關事證。其他被盯上的人還包含美國網路新聞BuzzFeed的記者、透過TikTok聯繫新聞工作者的多名使用者。

    字節跳動十六日表示，嚴正譴責涉案人員的行徑，公司已經解僱他們，持續進行內部調查，同時配合官方調查。

    紐西蘭也禁公務設備下載

    與此同時，繼西方盟國陸續抵制TikTok後，紐西蘭十七日宣布，禁止所有存取國會網路的通訊設備使用TikTok，本月底開始實施。紐國政策是授權各機構自行決定是否禁用TikTok，同日紐國國防部和外交貿易部均表示，已執行公務設備禁用TikTok規定。紐西蘭總理希金斯說，自己手機沒有安裝TikTok，「我沒那麼新潮」。

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