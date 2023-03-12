TikTok中國員工 可窺全美逾億用戶個資

全球禁用TikTok的國家

2023/03/12 05:30

TikTok砸15億美元「防漏」

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」正推動一項耗資十五億美元的重組方案「德州計畫」（Project Texas）以保護美國消費者個資，希望藉此消除中國政府盜取或濫用數據的風險，並打消美國國會對TikTok的資安疑慮。但TikTok一名前員工接受美國「華盛頓郵報」獨家專訪，表示上述計畫存在嚴重疏漏，恐導致TikTok中國母公司「字節跳動」的中國員工觸及全美逾一億用戶個資。

前員工爆料 「德州計畫」有疏漏

這名前員工曾在TikTok信任與安全部門工作六個月，並於二○二二年初離職，根據他提供的文件內容顯示，其負責監督技術風險管理及公司依法行事等內容，包括哪些人可以取用用戶資料。他曾就此問題前往聯邦參議員葛拉斯里與華納的辦公室和他們的幕僚會談。

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華郵說，因該名員工的爆料，為國會議員擔心TikTok可能淪為中國宣傳或間諜工具的疑懼火上加油。民主黨參議員、同時也是情報委員會主席的華納七日才連同十多位參議員提出新法案，賦予政府下令禁止可能危及美國國安的TikTok等外國科技技術的權力。

可連中國新聞程式 資料互通

這名前員工告訴美國國會調查員，上述計畫並非長久之計，若是想要完全防止個資外洩，必須針對TikTok的運營方式實施「徹底再造工程」。他引述部分程式編碼指出，TikTok可以連上與中國新聞應用程式「今日頭條」聯繫的系統，讓有心人士得以暗中染指美國資料的流通。今日頭條同為字節跳動所有。

高層駁斥兩應用程式有關聯

TikTok高層對此回應，這名前員工對德州計畫有誤解，而且他離職時，該計畫尚未定案，表示他「並不了解德州計畫的現況」；至於他對今日頭條的相關指控，沒有事實根據，其中擷取的部分編碼，並不代表兩款應用程式具有關聯或互通。

該名前員工二○二一年十二月致函TikTok執行長周受資，告訴他高階管理人員「需對執行德州計畫涉及的內部詐欺負責」，這些人就檢驗及查核該計畫的管理措施一事，對美國官員撒謊，「多名TikTok高層不正當地對我施壓，要求我批准德州計畫」；他要求公司盡快執行內部審查，確保落實風險管理，並將他復職。當時字節跳動主管回信表示，收到他的相關疑慮，公司將進行審查。但此後並無任何下文。

比利時政府手機禁裝TikTok

與此同時，比利時出於網路安全、隱私疑慮、散播錯誤消息等問題，十日禁止政府員工在公務手機使用TikTok，該禁令為期至少半年。比利時總理德克魯表示，比利時不能這麼天真，TikTok如今是屬於一家依法必須和中國情報機構合作的中國企業的軟體，這就是事實。

中國短影音社群程式「抖音」國際版「TikTok」一名前員工表示，TikTok推動的一項保護美國用戶個資方案存在嚴重疏漏，恐導致TikTok中國母公司「字節跳動」的中國員工觸及全美逾一億用戶個資。（路透檔案照）

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