沒有專用女廁！日本公廁設計引民怨 專家分析：恐需考量成本
2023/03/17 22:45
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都荒川區設置的公共廁所，日前在網路上引起一陣討論，在荒川區底下管理的82所公廁中，有多達53所沒有「女性專用廁所」，只有男性及男女共用的身障廁所，造成許多民眾不滿，有部分女性認為這是一種性別不平等的待遇，也有不少網友擔心男女共用廁所，可能引發的安全問題。
據日媒《FNNプライムオンライン》報導，在東京荒川區53所沒有「女性專用廁所」的公廁當中，如果女性有上廁所需求，就只能使用男女共用的身障廁所。對此，民眾抱怨聲不斷，除了認為是性別不平等之外，也對政府的公廁規劃產生質疑。
請繼續往下閱讀...
報導指出，其實在國外已經開始有城市，例如美國紐約，推出不分性別的公共廁所。不過在英國，過去也曾有相同概念的公共廁所，但後來顧慮到女性的安全問題，因此在2022年規定公廁一定要「男女分開」。
針對公廁的設計問題，專家認為，如果要兼顧男女及身障三種廁所，每個公廁的設置費用大約會落在4000萬日幣（約新台幣921萬元）左右。但如果將其改設計成男性及身障廁所的話，費用則會砍半，因此成本恐怕也是當局需考量的因素之一。
荒川区立の屋外公衆トイレ82ケ所のうち、53ケ所が女子専用トイレ無し！— 荒川区議 小坂英二 （@kosakaeiji） March 8, 2023
写真の荒川公園の例のように「誰でもトイレ」に女子トイレの機能を兼ねている事例と、とても古い男女兼用トイレの合計で53ケ所です。
女性の安全安心の為には専用トイレの確保は必須とすべきと提起。委員会でも質疑予定。 pic.twitter.com/LUruOgk9yW