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中颱凱米預計週二午後發陸警 週三、週四影響最明顯

中央氣象署昨晚針對凱米發布海上警報。（中央氣象署提供）

中央氣象署昨晚針對凱米發布海上警報。（中央氣象署提供）

2024/07/23 00:15

〔記者蔡思培／台北報導〕中度颱風凱米逼近，中央氣象署22日晚間11點30分發布海上警報，警戒範圍包括台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。週三、週四颱風影響台灣最嚴重，氣象署技正謝佩芸表示，颱風對西半部、宜花、馬祖地區影響特別明顯，西半部山區可能有大豪雨等級強降雨。

謝佩芸表示，氣象署昨（22）日晚間針對凱米颱風發布今年第一個海上颱風警報。颱風將在週三、週四影響台灣最明顯，並帶來強風與豪雨。昨晚11點凱米中心位於鵝鑾鼻的東南方約580公里處，目前為中度颱風，近中心最大風速為每秒33公尺（約每小時119公里），還可能持續增強。

謝佩芸表示，今（23）日下半天至週三颱風將朝西北轉向，越來越接近台灣，週三、週四通過台灣北端，氣象署可能在今天中午至傍晚發布陸上颱風警報。凱米離開台灣後將朝馬祖前進，馬祖要留意其可能帶來影響。

謝佩芸說，颱風接近台灣過程，往西偏折的角度仍有變速，綜合目前預測資料，凱米可能路徑範圍包括穿過北部海面或登陸台灣部分陸地，只要中心位置稍微不同，各地風雨分布與強度就可能有變速，未來兩天仍要密切關注。

謝佩芸提醒，今天上半天颱風影響較不明顯，迎風面的北部、宜花地區有間歇性風雨，今天下午至晚間風雨越來越明顯。中南部地區今天上午仍是多雲到晴，午後有雷陣雨。週三、週四是颱風影響台灣最嚴重的時候，西半部、宜蘭、北花蓮、馬祖地區是此次影響最明顯的區域，西半部山區可能有大豪雨等級強降雨，建議民眾預先做好防颱，避免前往山區。

謝佩芸提醒，今天沿海風浪會逐漸增強，中午後中部以北沿海、東南部沿海會有起風，浪也逐漸增強，明晚基隆北海岸、東半部、恆春半島浪高能達3米。近來適逢年度大潮，週三前台南至屏東、基隆北海岸、宜蘭與沿海與低窪地區要留意漲潮、海水倒灌。

謝佩芸說，目前模式系集路徑預測模擬出凱米可能貼近北海岸、宜蘭或是花蓮地區，預測並未非常一致，若颱風中心通過的點偏北或偏南，對風雨強弱會有明顯差異，仍要持續關注。但謝佩芸說，不管凱米是否登陸台灣，對於宜蘭、西半部都會帶來顯著降雨。

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