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夜市異國小吃「要價300元」 他傻眼：成本可能不到20元

夜市賣的大阪燒，一份要價300元，讓原PO感到相當吃驚。（資料照）

夜市賣的大阪燒，一份要價300元，讓原PO感到相當吃驚。（資料照）

2024/09/05 19:44

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣小吃享譽全球，夜市更引入了不少異國美食讓選擇更加多元。一名網友在論壇抱怨，逛夜市時，發現夜市裡有賣日本知名美食「大阪燒」，沒想到在台灣的價格一份竟要300元，讓原PO質疑「食材成本不知道有沒有20元？」，貼文曝光，引起許多網友討論。

網友近日在PTT論壇發文，在夜市裡發現有攤販在賣日本美食「大阪燒」，但仔細一看價格卻要價300元，讓原PO直言，「吃起來也普通，很鹹又沒什麼料，都在吃麵糊跟高麗菜，覺得一份50元的蛋餅都比較好吃」。

原PO指出，大阪燒吃起來普通，食材成本也非常低廉，竟在普通的夜市裡賣300元讓他十分吃驚，「大阪燒由一顆蛋+三片肉+高麗菜+麵糊組成，食材成本不知道有沒有20，大阪燒是騙錢的東西嗎？」。

貼文曝光，網友也紛紛認為價格實在太離譜，「日本也沒賣那麼貴，不知道台灣店家在抬價什麼」、「覺得不錯吃，但台灣確實賣太貴」、「因為在日本是B級小吃，但在台灣是異國料理」、「蛋餅沒有比較好吃吧 不過真的賣太貴，日本都沒賣那麼貴 不知道台灣店家是在抬價甚麼」、「真的滿騙 自己做就好 跟章魚燒一樣，成本20 合理價格就是100~150」、「是『最』坑錢的日本料理」。

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