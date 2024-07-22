凱米逼近！週二白天北東漸雨 晚起西部、東北部防豪雨

週二白天北部、宜花漸漸有雨，其餘地區仍是午後雷陣雨並有局部大雨發生的機率，晚起西半部、東北部地區及各地山區風雨漸趨明顯，有大雨或豪雨發生的可能。（資料照）

2024/07/22 22:37

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週二（23日）各地高溫33至36度，白天北部、宜花漸漸有雨，其餘地區仍是午後雷陣雨並有局部大雨發生的機率，晚起隨著颱風外圍環流影響增加，西半部、東北部地區及各地山區風雨漸趨明顯，有大雨或豪雨發生的可能；「凱米」颱風預計週三晚上至週四中心最接近台灣，週三及週四風雨最明顯。

中央氣象署預報，明天白天外圍環流開始替北部、宜花地區帶來陣陣雨勢，東南部雲量稍增，中南部天氣影響較小，除北部、宜花以外，其餘地區仍是午後雷陣雨並有局部大雨發生的機率。晚起隨著颱風外圍環流影響增加，西半部、東北部地區及各地山區風雨漸趨明顯，有大雨或豪雨發生的可能，西半部山區接下來幾天尤其需要留意，有局部大豪雨等級以上雨勢發生的機率，山區土石鬆軟，連日降雨須留意土石坍方等危險。

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溫度方面，各地高溫33至36度，中南部地區外出仍務必注意防曬並多補充水分。氣象署也對8縣市發布高溫資訊，明日中午前後新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹市、金門縣為黃色燈號。

颱風方面，第3號颱風「凱米」，已於22日下午2時增強為中度颱風，中心距離鵝鑾鼻東南方約640公里的海面上，以北北西轉北的方向進行；而位於南海的第4號輕度颱風「巴比侖」，即將減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

氣象署表示，預計週三晚上至週四中心最接近台灣，週三及週四風雨最明顯，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定，仍具有預報不確定性，氣象署正密切注意中，請留意最新的預報資訊，並預先做好防颱準備。

天氣風險公司提醒，週二白天颱風外圍環流的影響會變得比較明顯，北部、東半部持續有陣雨或短暫陣雨，中南部仍以午後雷雨為主，南部地區可能有局部大雷雨發生機會；晚間北部、東北部一帶的雨勢將逐漸加強，同時各地沿海的風力也將漸趨明顯。

氣象署也提醒，颱風接近期間，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及馬祖易有長浪發生；此外，週三之前適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部積淹水等現象，請多留意。

紫外線方面，週二除了新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為紫色「危險級」外；其餘縣市均為紅色「過量級」。

空氣品質方面，週二颱風及其外圍環流影響，環境風場為東北風，全臺擴散條件佳，空品多為良好至普通，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫33至36度。（圖截取自中央氣象署）

第3號颱風「凱米」預計週三晚上至週四中心最接近臺灣，週三及週四風雨最明顯。（圖截取自中央氣象署）

紫外線方面，除了新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣、金門縣、澎湖縣為紫色「危險級」外；其餘縣市均為紅色「過量級」。（圖截取自中央氣象署）

空氣品質方面，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。（圖截取自環境部空氣品質監測網）

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