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西北颱和颱風尾是什麼？ 鄭明典釋疑並曝「雨勢觀察關鍵」

前中央氣象局局長鄭明典表示，明天的天氣變化，將決定後續「颱風尾」雨勢是強是弱。（資料照）

前中央氣象局局長鄭明典表示，明天的天氣變化，將決定後續「颱風尾」雨勢是強是弱。（資料照）

2024/07/22 19:56

〔記者蔡昀容、蔡思培／台北報導〕颱風「凱米」持續朝台灣靠近，外界擔憂是否發展成西北颱。前中央氣象局（現為氣象署）局長鄭明典表示，過去強調西北颱是因為防汛困難，現在已比過去好太多；他認為，要關心「颱風尾」帶來的雨勢，明天的天氣變化，將決定颱風尾雨勢是強是弱。

外界擔憂凱米發展成西北颱，鄭明典解釋，西北颱其實有嚴謹的定義，颱風中心必須在彭佳嶼與台灣陸地間通過，這樣的颱風距離台灣最近、被台灣地形破壞最少，影響台灣最大。

不過，鄭明典認為，過去會強調西北颱，是因為當時防洪能力較不足，西北颱從淡水河口帶來的風雨，可能造成河流附近低窪地區的災害，但現在的防洪措施比過去好太多。

鄭明典表示，這次的颱風在季風槽發展，待它持續往北移動，超過台灣的經度之後，季風槽的西南風將持續為台灣帶來數日雨勢，也就是俗稱的「颱風尾」；颱風遠離之後，颱風尾帶來的降雨，多會在中南部山區，可持續2至3天。

颱風尾帶來的雨勢大小，鄭明典說，這次的季風槽風速不是特別強，會有雨，但大小現仍難判斷；從衛星雲圖來看，颱風外面的一圈雲雨帶，尚未與颱風雲系完整結合，僅有一小部分的西南風和颱風環流結合，氣象署也預測，明天颱風才會明顯增強，因此明天的天氣變化，才會決定後續西南風帶來的雨勢的強弱。

氣象署提醒，在天文大潮之下，西北沿海地區要留意海水倒灌。鄭明典說，20、21日是天文大潮影響最強的時候，接下來會稍降，但若搭配西南風和颱風外圍環流，確實會讓風暴潮稍微更明顯。

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