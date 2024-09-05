強颱魔羯明遠離！南部、東半部仍有雨 桃園以北上看37度

明天魔羯颱風遠離，南部、東半部仍有降雨。（中央氣象署提供）

2024/09/05 18:56

〔記者蔡思培／台北報導〕颱風「魔羯」已增強為強度颱風，但不會影響台灣。中央氣象署指出，明、後兩天隨「魔羯」遠離，迎風面的南部、東半地區整天有短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。而今天下午生成的輕度颱風「麗琵」，距離台灣非常遙遠，不會有影響。

預報員張竣堯說，明、後兩天隨「魔羯」颱風遠離，環境轉東南風至偏南風，迎風面的南部、東半地區整天有短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；中南部、各地山區要留意局部大雨。

請繼續往下閱讀...

週日台灣東方有一個低壓，環境轉吹偏北風，迎風面的北部、東半地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。下週一、二低壓接近台灣，北部、東北部地區會有短暫陣雨，花東地區有局部短暫陣雨；其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天台灣各地高溫約在33到35度，桃園以北地區可能有37度高溫，週末兩天普遍高溫落在34到36度。

氣象署也發布高溫資訊，明天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

「魔羯」今早增強為強度颱風，下午距離鵝鑾鼻西南西650公里海面，持續向西轉西北西方向往海南島前進，對台灣沒有直接天氣影響，但會間接造成南部沿海、澎湖、綠島有長浪發生。

另外，位於日本東方海面的熱帶性低氣壓TD13也在今天下午2點發展為輕度颱風「麗琵」，但距離台灣非常遙遠，不會有影響。

強颱「魔羯」路徑潛勢。（擷取自中央氣象署網站）

輕度颱風「麗琵」（右）距離台灣非常遙遠，不會有影響。（擷取自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法