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賀錦麗表態爭取提名！喊話還有107天 「團結擊敗川普」

美國現任副總統賀錦麗發出聲明，表示她會全力爭取提名，並擊敗川普。（法新社資料照）

美國現任副總統賀錦麗發出聲明，表示她會全力爭取提名，並擊敗川普。（法新社資料照）

2024/07/22 08:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間21日晚間7時宣布退選，稱將全力支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選；2小時後，賀錦麗發出聲明，表示她會全力爭取提名，並「擊敗川普」及其極端政策。

綜合媒體報導，賀錦麗在聲明中將拜登退選的決定形容為「無私和愛國的行為」；她讚揚了拜登「非凡的領導力」，並直言他展現「對我們國家和美國人民的熱愛」。

除了在聲明中感謝拜登，賀錦麗也持續對支持者喊話，「距離選舉還有107天，我們將並肩戰鬥，只要齊心協力，我們一定會贏。」

賀錦麗說，她將竭力團結民主黨和美國，打敗共和黨籍候選人川普（Donald Trump）及其極端的「2025計畫」（Project 2025）。

自拜登與川普進行首場辯論、表現不佳後，年齡和健康問題便引發討論，民主黨重量級人士和支持者紛紛出面要求他退選「傳遞火炬」。

賀錦麗的潛在競爭對手密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）21日已宣布不會參選；另名潛在競爭對手加州州長紐松（Gavin Newsom）先前也已表態，不會挑戰賀錦麗。

然而，前總統歐巴馬（Barack Obama）21日卻未公開支持賀錦麗，僅表示對黨內能夠選出1名優秀候選人的過程極具信心；前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）似乎與歐巴馬立場一致，稱許拜登遠見和領導力的同時，並未公開力挺賀錦麗。

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