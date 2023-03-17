尹錫悅訪日破冰後 《日經亞洲》：返國面對民意風暴

南韓總統尹錫悅（左）和日本首相岸田文雄（右）16日在晚宴上舉杯對飲。（法新社）

2023/03/17 21:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓總統尹錫悅16日在東京會晤日本首相岸田文雄，雙方舉行兩國睽違12年的領袖高峰會，就雙邊關係正常化達成多項共識，結束後還舉杯對飲。然而，《日經亞洲》17日指出，尹錫悅返國後面臨的是來自社會大眾及反對黨對這場「屈辱外交」的強烈不滿，必須設法在取得外交突破之後，安撫忿忿不平的民意。

尹錫悅此次訪日，與岸田文雄達成包括重啟「軍事情報保護協定」及解除日對韓半導體材料出口限制等重大共識，外界紛紛認為有助於強化抑制中國擴張的包圍網。然而，在尹與岸田滿臉笑意對外公布「喜訊」，並在晚宴上對飲啤酒和燒酒、大啖炸豬排和尹總統念念不忘的蛋包飯之際，日本海（南韓稱東海）的對岸正醞釀著一股憤恨之情。

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南韓左派政黨、部分公民團體和社會大眾都堅持，日本必須先就殖民時期的眾多政策致上更誠懇的歉意，兩國才能在貿易和安全合作上訂定任何協議，但尹此行並未促成岸田公開道歉，讓他們大失所望、怒氣難遏。

南韓最大反對黨「共同民主黨」黨魁李在明，毫不留情批評尹的行為舉止是屈服於日本，不顧國家自尊、日本殖民時期徵用工的人權、歷史正義等議題，「整個（會談）過程是我國民主歷史上最可恥、最悲慘的一刻」，尹活像個「出賣祖國的商人」。南韓大報《京鄉新聞》17日社論也痛批這場高峰會「真的很可悲」，指南韓單方面向日本讓步後，對日本誠懇回應歷史問題的盼望已灰飛煙滅。

事實上，在尹錫悅宣布訪日後，一項民調顯示高達6成南韓民眾反對。隨著出訪結束，尹必須設法說服南韓民眾，兩國更廣泛的貿易和安全合作，對於提振經濟、化解區域緊張有所助益。由於共同民主黨在國會佔多數，只要尹沒有取得對方認可，政策就難以實行。隨著南韓明年將舉行國會大選，美國聖母大學亞洲與亞洲事務研究副教授金恩（Sean King）表示，尹不能無視民意和政治現實，因為他當然希望其所屬的國民力量黨，在大選中拿下更多席次。

難解的歷史問題和國內的反彈，都可能繼續阻礙尹錫悅推動韓日破冰，例如，前總統朴槿惠2015年與日方簽署的「慰安婦協議」，就被繼任的文在寅撕毀，因為他認為協議內容未能正確反應前南韓慰安婦的心願。立場偏右的南韓大報「朝鮮日報」也在社論中坦承，此次峰會並未拔除兩國關係中所有的刺，但「我們不能停留在過去，尹總統已踏出第一步」，盼韓日領袖定期會面。

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