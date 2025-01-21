為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白砍領務局1.2億預算 領務局：預估10月起護照安全庫存吃緊

    外交部領事事務局領務局表示，預估10月後就會有護照安全庫存吃緊的狀況。（資料照，本報合成）

    外交部領事事務局領務局表示，預估10月後就會有護照安全庫存吃緊的狀況。（資料照，本報合成）

    2025/01/21 14:02

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局114年度編列12億餘元領事事物管理預算，在立法院統刪各單位一般事務費10％後，被大砍1.2億餘元預算。領務局表示，會導致護照安全庫存吃緊，預估10月後就會有吃緊的狀況。

    領務局副局長陳尚友說明，領務局評估預算遭刪減會影響護照印製量，今年預估印發205萬本至209萬本，預算統刪後，剩下預算僅能支應185萬本的空白護照本購置費用，恐短缺15至20萬本護照。

    陳尚友表示，過往領務局對於護照印發量的預估都算準確，2024年領務局預估核發280萬本護照，最後實際核發286萬本。

    陳尚友表示，在預算遭統刪後，預估大約今年10月後，護照就會開始吃緊，即便民眾出國熱度降低，護照安全存量仍會比較吃緊。

    另一方面，針對行政院聯合服務中心業務費也被大砍3652萬餘元，恐讓民眾無法在中南部申辦護照。陳尚友說明，外交部中部、南部、雲嘉南以及東部辦事處雖然是掛在外交部底下，但是配合在行政院各地服務中心行政院服務中心預算遭砍，建築物的營運是否會有問題，他們尚在評估；各辦事處基本的電費、水費等工作營運費用，每個辦事處約需要幾百萬預算，即便被統刪，領務局也會優先儘量撐住，不會刪除編列在各辦事處的工作經費、行政經費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播