藍白砍領務局1.2億預算 領務局：預估10月起護照安全庫存吃緊

外交部領事事務局領務局表示，預估10月後就會有護照安全庫存吃緊的狀況。（資料照，本報合成）

2025/01/21 14:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部領事事務局114年度編列12億餘元領事事物管理預算，在立法院統刪各單位一般事務費10％後，被大砍1.2億餘元預算。領務局表示，會導致護照安全庫存吃緊，預估10月後就會有吃緊的狀況。

領務局副局長陳尚友說明，領務局評估預算遭刪減會影響護照印製量，今年預估印發205萬本至209萬本，預算統刪後，剩下預算僅能支應185萬本的空白護照本購置費用，恐短缺15至20萬本護照。

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陳尚友表示，過往領務局對於護照印發量的預估都算準確，2024年領務局預估核發280萬本護照，最後實際核發286萬本。

陳尚友表示，在預算遭統刪後，預估大約今年10月後，護照就會開始吃緊，即便民眾出國熱度降低，護照安全存量仍會比較吃緊。

另一方面，針對行政院聯合服務中心業務費也被大砍3652萬餘元，恐讓民眾無法在中南部申辦護照。陳尚友說明，外交部中部、南部、雲嘉南以及東部辦事處雖然是掛在外交部底下，但是配合在行政院各地服務中心行政院服務中心預算遭砍，建築物的營運是否會有問題，他們尚在評估；各辦事處基本的電費、水費等工作營運費用，每個辦事處約需要幾百萬預算，即便被統刪，領務局也會優先儘量撐住，不會刪除編列在各辦事處的工作經費、行政經費。

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