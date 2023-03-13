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    立場堅定！印度政府拒承認同婚合法

    印度政府近日針對該審議，再度表示會拒絕給予同性婚姻合法地位。（歐新社）

    印度政府近日針對該審議，再度表示會拒絕給予同性婚姻合法地位。（歐新社）

    2023/03/13 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕印度最高法院將在週一（13日）審議LGBTQ團體提出「訴求平等」請願；不過，印度政府近日針對該審議，再度表示會拒絕給予同性婚姻合法地位。

    《彭博》報導，總理莫迪（Narendra Modi）政府指出，不論法律、宗教和社會層面，皆只接受由男生與女生共組婚姻。政府同時爭論說，若想通過這種偏離公認的婚姻形式，只能由印度國會投票決定，而非由法院裁定。

    政府續指，正式承認同性婚姻合法，將會影響兒童收養、繼承等家庭問題，國會務必考慮所有可能會對社會觀點造成的變動。據悉，政府為了維護家庭與婚姻等規範的秩序，特別訂定出既多又繁瑣的法規。

    報導提到，印度LGBTQ團體一直以來不斷替平權奮鬥，也有取得進展，例如最高法院就推翻將男男性行為視為非法的裁定，但印度政府「反同婚」立場相當堅定，莫迪政府以家庭觀念做出發點，強調家庭必須是「1個丈夫、1個妻子與孩子」組成，這是同性伴侶無法達成的。

    印度最高法院週一的審議結果受到許多國家關注，如泰國、日本和南韓等國內同樣在討論類似議題，而目前亞洲僅台灣承認同性婚姻合法。

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