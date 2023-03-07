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    肯亞LGBTQ+協會註冊被禁 官司打10年贏了

    肯亞LGBTQ+人士上街抗議，爭取權益。（美聯社）

    肯亞LGBTQ+人士上街抗議，爭取權益。（美聯社）

    2023/03/07 23:51

    〔即時新聞／綜合報導〕肯亞政府不受理LGBTQ+人群註冊協會，最高法院判決指出，這歧視LGBTQ+社群的人權，人人都有結社的權力。

    根據英國《衛報》 報導，肯亞的法律中，同性親密關係仍然違法，但最高法院裁定指出，每個人都有結社的權力。這次是肯亞LGBTQ+人士長達10年打官司爭取權利最甜美的結果，也是社群的勝利。

    在多數決中，最高法院裁定，非官方的協調委員會對LGBTQ+族群帶有歧視，而拒絕註冊LGBTQ+社群代表提議所有名稱的舉動，侵犯了社群擁有的憲法結社權，受害者包括全國同性戀人權委員會和男女同性戀人權委員會。

    委員會曾說，如果他們允許LGBTQ+協會註冊，將違反肯亞刑法（同性戀結合定為犯罪的部分），其中也包括一項英國殖民地法律，規定任何被判犯有同性戀行為的人都將被判處14年徒刑。

    最高法院裁決指出，「法院認為『政府』的決定帶有歧視性，而且單純基於申請人的性取向而拒絕註冊協會去限制結社權是違憲的。」

    對於肯尼亞的LGBTQ+社群，這項裁決將是喜憂參半的勝利，一名社群成員一直受到騷擾、排擠和暴力相向。25歲的LGBTQ+社會運動人士、時裝設計師埃德溫奇洛巴（Edwin Chiloba）慘遭殺害，屍體今年1月4日在裂谷埃爾多雷特鎮（Rift Valley）附近路邊箱子裡被發現，嘴巴塞襪子，牛仔褲被撕下一塊，綁住他的臉。

    肯亞總檢察長說，不服最高法院的裁決，會繼續上訴、挑戰，這個問題應該由公眾協商，而非由法院處理。

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