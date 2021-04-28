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    瑞士同性婚姻遭反同團體抵制 最快9月舉行公投

    瑞士9月將舉行同性婚姻公投。（路透社）

    瑞士9月將舉行同性婚姻公投。（路透社）

    2021/04/28 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞士於去年12月表決通過同性婚姻合法化議案，卻遭反同團體抵制。反同團體日前已蒐集足夠的連署，具法律約束力的公投最快會於9月舉行，屆時將決定瑞士能否成為同性婚姻合法化的國家。

    綜合媒體報導，去年法案通過時，瑞士人民黨表示會發起公投抵制此法案，該黨是瑞士最大的右翼民粹主義政黨。他們宣稱同性婚姻是「假的婚姻」，認為只有一個男性和一個女性才能共組家庭。

    根據瑞士法律，大多數法案不須民眾投票同意即可生效，但若民眾不同意，可在法案公告的100天內蒐集5萬份有效連署，便可讓有法律約束力的公投成案。

    而據瑞士總理府近日公告，反同團體已提交61萬27份有效連署，達公投成案份數。因此，政府5月將決定公投日期，最快會於9月舉行同婚公投。

    根據瑞士去年12月通過的同性婚姻合法化議案，除保障同性婚姻外，跨性別人士只需經簡單手續便可改變法律文件上的性別。而據瑞士同志倡議組織去年調查，有80%的瑞士民眾支持同性婚姻，這顯示了即使面臨公投抵制，同性婚姻合法化議案仍會生效。

    法國在2013年便通過同性婚姻合法化，德國於2017年通過，美國聯邦最高法院則在2015年宣布全美同性婚姻合法化，瑞士同性婚姻合法化的腳步落後歐美各國。

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