反習再起！中國青年舊金山使館投影抗議 籲人大拒投習近平

在中國全國人大、政協兩會召開之際，舊金山中國領事館大門和外牆上在3月5日深夜出現巨幅投影，來自中國的青年呼籲人大代表拒絕投票給欲取得連續第3任期國家主席的習近平，並對武漢肺炎疫情大流行究責。（圖擷取自自由亞洲電台網站）

2023/03/07 22:56

〔編譯楊芙宜／台北報導〕北京四通橋及白紙運動的「反習」抗議行動再起！中國自由亞洲電台（RFA）6日報導，在中國全國人大、政協兩會召開之際，舊金山中國領事館的正面大門和外牆上在3月5日深夜出現巨幅投影，呼籲中國人大代表拒絕投票給欲取得連續第3任期國家主席的習近平，並對疫情大流行究責。

報導指出，該抗議活動是由幾名來自中國、現居加州灣區的人士自發進行，中國駐舊金山領事館正面大門和外牆上被投影內容，包括象徵習近平的包子圖案，以及簡體中文投影的「代表們，你們的脊樑能否不被包子壓彎」、「人大代表們，做豪傑不做奴才！拒投習近平」、「疫情追責！」以及用英文投影「Say No to Xi（對習說不）」等字樣。

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參與抗議、來自武漢的青年盧嫣紫受訪表示，這次活動目的包括：表達堅決反對習近平連任的態度；其次，希望對中國國內積極為民主和人權抗爭的勇士們鼓勵，「他們不是孤獨的鬥士。海外自由的土地上，有人與他們並肩而行」；最後，希望中國人大代表們做出真正代表人民的決定，慎重投票、無愧於心。

中國全國政協和人大的十四屆一次會議4日、5日相繼開幕，在人大會議上將進行中國政府的換屆投票，產生新一屆的中國國家主席。

盧嫣紫表示，「我們接觸過太多對習近平不滿已久、但不敢發聲的中國人。我們願意發出這個訴求，至少願意代表敢怒不敢言的同胞，發出不屈的聲音」。

根據報導，這次抗議由曾在美國參加過對聲援白紙運動活動的不具名年輕人提供投影設備。另位抗議者、在加州灣區科技產業任職的丁毅受訪表示，「我們不知道效果會如何，但是我們無論如何都會繼續堅持做下去，因為至少在我們接觸的圈子內，就有非常多的朋友表示他們支持」。

丁毅說，他相信這次抗議活動有意義，「至少它代表了華人中的一些聲音，我相信它代表了良知的聲音」；在投影活動進行中，中國領事館的一扇窗戶曾開了一條縫隙，也看到窗內出現人影，約半小時後，該領事館的保安就出面要求停止投影。

去年10月中旬中共20大召開前夕，一名抗議者登上北京海澱區的四通橋，掛起大橫幅布條，呼籲結束中國嚴厲的「清零」防疫政策，要求習近平下台；四通牆上掛起的巨幅布條寫著：「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。 還有橫幅布條要求罷免習近平。

受四通橋抗議啟發，去年11月底中國各地城市陸續有群眾發起燭光集會，悼念11月24日新疆烏魯木齊大樓火災釀成10人死亡，手舉白紙並高呼口號「不要核酸要自由！」

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