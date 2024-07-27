讓青年失業率數字好看點 中國大學延長研究所學制

由於青年失業率居高不下，中國應屆大學畢業生又年年創新高，近年來越來越多中國大學將研究所學制延長。（法新社）

2024/07/27 07:15

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於青年失業率居高不下，中國應屆大學畢業生又年年創新高，近年來越來越多中國大學將研究所學制延長。專家指出，研究所學制延長，除了無形中延長了學生的就業期，也增加了大學的學費收入。但不少網友嘲諷，北京當局為了緩解就業壓力而「不擇手段」 。

綜合《澎湃新聞》、《中國青年報》 等媒體報導，近年來，中國已有多所大學將少則1個、多則全部的碩士班學制，從原來的2年或2年半延長為3年；也有大學將博士班學制從3年延長為4年。

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廣西師範大學研究生招生辦公室日前宣布，為進一步提高研究生素質，從2025年入學的研究生開始，調整部分研究生學制。其中，化學與藥學學院的化學博士研究生，學制由3年延為4年；教育學部的教育管理、現代教育技術、心理健康教育、學前教育碩士班研究生，學制由2年延為3年；文學院、外國語學院、歷史文化與旅遊學院的學科教學（語文、英語、歷史）碩士班研究生，學制均從2年延為3年。

瀋陽理工大學近日宣布，把機械工程、信息與通信工程、材料科學與工程、化學工程與技術等專業的碩士班學制，從原來的2年或2.5年調整為3年。

今年6月內蒙古師範大學也發布公告稱，自2025入學的研究生開始，將教導語文、歷史、數學、生物、物理、化學及音樂等科別的碩士班學制，從2年延為3年。

由於中國青年失業率居高不下，加上今年大學應屆畢業生增至1179萬，年增21萬人，連續第3年突破1000萬人，讓青年難以就業的形勢更加嚴峻。在此情況下，中國各高校紛紛延長研究所學制，不少網友嘲諷：當局為了「緩解就業壓力而不擇手段」、「最好碩士讀8年，博士讀10年，畢業就不用為找工作發愁了」。

在教育諮詢企業擔任高級職業規劃師的微博博主趙益表示，眾所周知，中國各高校的科研經費占很大比例，延長研究所學制，無形中就增加了學費收入。

安徽微博博主吳偉表示，研究生畢業後的就業有多嚴峻，已經令人難以置信。吳偉舉例，她有個同鄉嫁到合肥，公公是開公司的，這個老鄉告訴她，很多畢業的研究生去她公公的公司應徵，最近就有數十個研究生來面試，但都沒有留下來。

吳偉指出：「我覺得挺悲哀的，畢竟這些研究生是家裡花了很多心血培養的，他們自己也付出了那麼多年，終於畢業熬出頭走向社會了，但到1家私人企業應徵，卻都不被接納。」

《光明網》發布的評論文章坦承，當前由於中國「就業形勢的變化」，不少大學畢業生趨向於「慢就業」；但文章說，延長學制不應該成為「應對社會就業壓力的權宜之計」。

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