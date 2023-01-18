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    白紙運動秋後算帳 她被消失前錄影：定罪我們的證據是什麼？

    11月底中國各地爆發白紙革命聲援烏魯木齊，不少人當晚被捕，事後也傳出中共秋後算帳，許多人陸續消失。（路透資料照）

    11月底中國各地爆發白紙革命聲援烏魯木齊，不少人當晚被捕，事後也傳出中共秋後算帳，許多人陸續消失。（路透資料照）

    2023/01/18 19:47

    〔中央社〕一名中國女子和友人去年在北京參加悼念烏魯木齊火災死者的活動後，指控警方強迫她和友人在罪名欄空白的逮捕令上簽名。女子在友人陸續失聯後先錄下求救影片，近日在網路流傳。

    英國「衛報」（The Guardian）報導，自稱是北京大學出版社26歲編輯曹芷馨的一段影片16日開始在網路上流傳。她說自己和5位朋友去年11月27日晚間在北京亮馬河畔參加為新疆烏魯木齊火災死者舉行的哀悼活動。

    烏魯木齊於去年同月24日晚間發生燒死10人的火災，引爆反對嚴厲清零封控政策的民憤，成為中國數代以來規模最大抗議浪潮「白紙運動」的催化劑之一。

    曹芷馨在影片中表示，他們於去年11月30日遭到警方傳喚，24小時後獲釋。但是去年12月18至24日，友人先後遭到刑事拘留。發現朋友紛紛失聯的她，預感到即將發生的拘捕而先錄下這段強調「我們不想憑空被消失」的影片。曹芷馨最後也被帶走。

    曹芷馨在影片中說自己委託其他朋友，「在我被失蹤後把這段視頻公之於眾」。

    她在影片中說：「也就是說，當大家看到這視頻時，我已經被警察帶走了。」

    她表示，友人被要求在拘捕令上簽名時，罪名欄是空白的，警方也拒絕告知關押地點。

    儘管這段影片已在西方社群媒體平台和監督中國人權的訊息群組上廣為流傳；不過，在遭到嚴格監控的中國網路上仍鮮見其蹤影。

    去年11月中國各地爆發一波和平示威浪潮，美國全國公共電台（NPR）上週確認至少有8名示威人士遭到逮捕與此有關，曹芷馨是其中之一。

    而曹芷馨的求救影片中還列出13名「已經確認身分的失聯者」，他們疑似因為參加抗議或守夜活動而「被消失」。

    美國全國公共電台報導，警方追查學生和年輕人，進行問話或予以逮捕，有些人遭控透過加密通訊軟體Telegram群組發起抗議活動，或只因為他們出現在外國媒體的新聞照片中。

    曹芷馨表示，她和友人「在悼念活動現場遵守秩序，沒有和警察產生任何衝突」；「我們關注這個社會，我們的同胞遇難時，有合理的情緒要表達，我們對失去生命的人充滿同情，所以才去了現場。」

    她說：「為什麼還要悄無聲息地把我們帶走…這一場報復是為了什麼，為什麼要用我們這些普通青年的人生作為代價？我們不想憑空被消失，我想知道為什麼是我們會被定罪，定罪我們的證據是什麼？」

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