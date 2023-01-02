2022年中國在押政治犯、良心犯1466人 包括白紙革命抗議者
〔即時新聞／綜合報導〕中國《維權網》日前公布統計資料，2022年一整年的在押政治犯、良心犯共有1466人，其中包含蘋果日報創辦人黎智英、參與白紙革命被抓捕關押的中國公民。其餘政治犯和良心犯也有中國少數民族族群。
根據《自由亞洲電台》報導，《維權網》發布在押政治犯、良心犯月度報告，從去年1月到12月為止，共累計1466名遭押政治犯、良心犯，這些「罪犯」分別被判有期徒刑、無期徒刑、死緩、死刑正在核准等刑罰。
請繼續往下閱讀...
該報告也指出，中國當局針對全國各地出現的白紙革命示威者採取「秋後算帳」的鎮壓方式，廣州、上海、北京、成都等地都有中國公民遭警方逮捕。此外，每年聖誕節，中共都會加快這些政治犯和良心犯的判刑速度。
除了《維權網》，推特帳號「中國政治犯關注/China Political Prisoner Concern」也在2022年12月31日發布一則推文，表示成都一個網名為「胖虎」的女刺青師與其丈夫一同上街參與白紙革命，仍遭警方逮捕，隨後失聯。女刺青師的母親從江蘇親自到成都找人，才知道女兒被關押在成都雙流看守所。
《維權網》強調，被押的政治犯和良心犯是一個國家最重要的人權指標之一，盼透過揭露中國惡劣的人權概況與這些犯人的悲慘處境，喚起國際社會的關注，直到他們獲得自由。
胖虎（女）（CPPC編號：01245）在押政治犯。2022年11月27日因與丈夫黃顥參加成都市民在望平街舉行的白紙抗議活動，遂遭當局強力打擊，次日其夫婦二人即被成都警方以涉“尋滋罪”刑拘，自此失聯。後其母從江蘇老家趕來查詢被抓原因及關押何處，終知其被關在成都雙流看守所。
https://t.co/iYiA3YSIQC pic.twitter.com/gfcuhOEglW— 中國政治犯關注/China Political Prisoner Concern （@cppc2014） December 31, 2022