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    2022年中國在押政治犯、良心犯1466人 包括白紙革命抗議者

    中國維權網公布2022年政治犯和良心犯名單，裡面也包含參加白紙革命遭警方逮捕的示威者。（圖擷取自「中國政治犯關注」推特）

    中國維權網公布2022年政治犯和良心犯名單，裡面也包含參加白紙革命遭警方逮捕的示威者。（圖擷取自「中國政治犯關注」推特）

    2023/01/02 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國《維權網》日前公布統計資料，2022年一整年的在押政治犯、良心犯共有1466人，其中包含蘋果日報創辦人黎智英、參與白紙革命被抓捕關押的中國公民。其餘政治犯和良心犯也有中國少數民族族群。

    根據《自由亞洲電台》報導，《維權網》發布在押政治犯、良心犯月度報告，從去年1月到12月為止，共累計1466名遭押政治犯、良心犯，這些「罪犯」分別被判有期徒刑、無期徒刑、死緩、死刑正在核准等刑罰。

    該報告也指出，中國當局針對全國各地出現的白紙革命示威者採取「秋後算帳」的鎮壓方式，廣州、上海、北京、成都等地都有中國公民遭警方逮捕。此外，每年聖誕節，中共都會加快這些政治犯和良心犯的判刑速度。

    除了《維權網》，推特帳號「中國政治犯關注/China Political Prisoner Concern」也在2022年12月31日發布一則推文，表示成都一個網名為「胖虎」的女刺青師與其丈夫一同上街參與白紙革命，仍遭警方逮捕，隨後失聯。女刺青師的母親從江蘇親自到成都找人，才知道女兒被關押在成都雙流看守所。

    《維權網》強調，被押的政治犯和良心犯是一個國家最重要的人權指標之一，盼透過揭露中國惡劣的人權概況與這些犯人的悲慘處境，喚起國際社會的關注，直到他們獲得自由。

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