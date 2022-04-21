黎智英5港人獲連署提名諾貝爾和平獎

多國學者一月底連署提名香港壹傳媒創辦人黎智英等五名香港民運人士，角逐今年十月揭曉的諾貝爾和平獎。圖為黎智英去年二月庭訊結束後被送上囚車。（法新社檔案照）

2022/04/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報十九日刊登專文呼籲，二○二二年的諾貝爾和平獎應該頒給黎智英與黃之鋒等五名為爭取香港民主而入獄的「良心犯」，以表彰其在爭取自由、民主與人權上的貢獻。

今年諾貝爾和平獎提名已於一月底截止，華郵專欄作家羅金（Josh Rogin）在以「為何香港良心犯應獲頒諾貝爾和平獎」為題的意見文中披露，五名來自香港各層面、目前因港區國安法身陷囹圄的民運領袖，已獲十國共十五名知名學者連袂提名角逐十月揭曉的二○二二年諾貝爾和平獎。這五人分別是壹傳媒與已停刊的香港蘋果日報創辦人黎智英、立場新聞（被抄且已停運）記者何桂藍、學生領袖黃之鋒、前香港立法會議員李卓人，及促進勞工權益的支聯會（現已解散）副主席鄒幸彤。

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文中稱儘管烏俄戰爭奪走世人對香港民運的關注，但許多香港民運領袖仍在獄中備受煎熬，西方世界必須牢記他們仍在奮戰，因香港民運人士的抗爭，是爭取自由、民主與人權的國際抗爭關鍵一環；黎智英等五人代表數以千計甚至萬計、直接受到港區國安法衝擊的香港人。這五人不僅象徵數百萬憂心香港命運港人的希望，也是無數無法表達個人觀感的中國人的希望；將和平獎頒給這五人能凸顯人類的最高道德熱望。

與前述教授合作推動提名黎智英等人的非營利組織「香港自由委員會」主席祈福德說，中國想讓世界相信已成功改造香港以及抗爭無效，但提名角逐諾貝爾和平獎的黎智英等五人顯示，還是有可能挺身對抗極權政權。

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