白紙革命》秋後算帳！中國抗議群眾恐面臨刑事指控

華爾街日報報導，在中國多個城市爆發民眾高舉白紙，對實施近3年防疫措施發起抗議行動3週後，一些抗議民眾仍被拘留當中，現在有可能面臨刑事追訴。（路透）

2022/12/16 18:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據「華爾街日報」引述知情人士消息，3週前中國多個城市爆發群眾舉白紙抗議實施近3年的過嚴防疫措施，部分抗議人士至今仍被拘留，有可能面臨刑事指控。維權人士一直試圖釐清有多少人被拘留，但很難取得相關資訊，且中國政府和官媒至今幾乎完全沒有談到這些抗議行動，對抗議民眾被拘留一事更隻字未提。

報導說，上週末網路上1張數位海報指稱，廣州LGBT權益促進人士楊紫荊12月4日就被警方拘留。楊紫荊因為參與11月27日在廣州海珠廣場的抗議行動被捕，她母親說，楊紫荊因「涉嫌尋釁滋事」被關押在某派出所，截至12月13日還無法與律師或家人見面。

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楊紫荊支持者在海報上寫道，這是場針對年輕行動者的「惡意」逮捕，這張海報在中國社群媒體上短暫流傳後消失。

據知情律師透露，廣州至少有3名抗議民眾已被警方關押1個多星期，可能面臨刑事指控；另外有3名抗議民眾在成都被拘留1個多星期，包括1名維吾爾族男子，被控擾亂公共秩序。律師和維權人士說，他們認為有更多的人因牽涉抗議活動而被拘留。

白紙革命的起因是新疆烏魯木齊市一處大樓住宅11月24日大火，官方承認造成10人死亡、多人受傷，由於外界質疑是因長期封控措施阻礙救援，隨後在中國多個城市、大學校園引爆抗議防疫措施過嚴的「白紙運動」。律師和抗議民眾表示，從那時起，中國警方就利用即時通訊應用程式、社群媒體和手機數據來追蹤抗議民眾，並進行訊問，想要找出帶頭的指使者。

知情人士說，他們有理由相信，執法部門透過拘留楊紫荊，是藉此宣稱這次示威抗議，是外國勢力透過中國LGBT團體策畫的，但這種說法遭抗議民眾駁斥。

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