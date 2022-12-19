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    支持白紙革命遭秋後算帳 大學講師被校方強送精神病院

    中國多個城市日前爆發白紙革命對過度防疫表達反彈，後續中國雖放寬防疫措施，但近日陸續傳出支持抗爭的人士遭秋後算帳，一名天津南開大學的講師也因此被強送至精神病院（見圖）。（圖擷自推特）

    中國多個城市日前爆發白紙革命對過度防疫表達反彈，後續中國雖放寬防疫措施，但近日陸續傳出支持抗爭的人士遭秋後算帳，一名天津南開大學的講師也因此被強送至精神病院（見圖）。（圖擷自推特）

    2022/12/19 14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多個城市日前爆發白紙革命抗議過度防疫，後續中國雖放寬防疫措施，但近日陸續傳出支持抗爭的人士遭秋後算帳，一名天津南開大學的講師也因此被強制送至精神病院，更在社群上自承有幻想、幻聽、胡言亂語等心理疾病，外界對此感嘆，該名講師是「被精神病」，這樣的做法也是當局在殺雞儆猴。

    綜合媒體報導，天津南開大學講師吳亞楠在網路發文力挺學生悼念烏魯木齊因過度防疫而遇難的人，不料吳亞楠不僅被要求刪除相關言論，還被學校以核酸檢測為由，將她帶至精神病院。

    吳亞楠雖透過社群對外求救，並PO出她藏身在廁所時，有人持繩子要綁架及強行注射，後續相關內容卻遭到刪除，協助轉發訊息的學生也被校方規訓。之後吳亞楠還對外自承出現幻想、幻聽、胡言亂語等心理疾患病症，相關內容讓外界質疑，吳亞楠是「被精神病」，透過將一些有社會影響力、敢發聲的人「逼瘋」、汙名化，來達到殺雞儆猴的效果。

    旅居英國的中國人權關注者、學者王劍虹批評南開大學竟然充當官方打手，將保護學生的吳亞楠綁至精神病院，盡失大學精神，同時更是非法剝奪人身自由的犯罪行為，並指學校當局將吳亞楠「強制精神病」的迫害，實在令人憤慨，希望外界給予更多關注，讓吳亞楠能恢復正常的教學、生活。

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