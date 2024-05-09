徐佳青：不與中共玩零和遊戲 台灣走自己的路

2024/05/09 03:00

〔中央社〕北京持續對台灣「軟硬兼施」施壓，下手目標包括僑界。僑委會委員長徐佳青告訴中央社，台灣已擺脫與中共玩「零和遊戲」的舊思維，過去把「忠誠度」、「認同」當籌碼喊價的玩法已行不通，台灣將自信走自己的路。

徐佳青說，不隨中共的利益收買、零和遊戲及戰狼外交起舞，中共就玩不下去。台灣不會刻意挑釁，但也絕不忍受屈辱。台灣將與所有能夠一同努力的人，一起做有意義的事；隨著僑界有越來越多新團體、新一代領導人，僑務也必須有新思維。

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徐佳青6日清晨結束奈及利亞行程飛抵倫敦，隨即展開約兩天半的英國僑界訪視，接著將轉往挪威、荷蘭。

在駐英代表姚金祥、僑務委員會僑商處副處長游凱全，以及駐英代表處僑務組組長陳世池陪同下，徐佳青參訪英格蘭東南部肯特郡（Kent County）績優僑校「華園中文學校」，並前往劍橋，多方瞭解「劍橋台灣人協會」的拓展規劃。

7日晚間，徐佳青與近50名僑界代表在倫敦餐敘，並接受中央社採訪。

世界台灣商會聯合總會（世總）理監事聯席會議及活動4月中旬在越南舉行，原預期盛況空前，卻遇中共打壓，導致徐佳青及立法院副院長江啟臣無法赴越南出席。

徐佳青說，事實上，越南政府樂見世總活動盛大舉辦，不幸遇中共干擾，越南政府因此也是被打壓的一方。

她說，這類事件應有助更多人認知到，中共沒有能力尊重別人、就事論事。各界原以為經濟活動可不受政治干擾，但中方一再擺明自己毫不尊重自由市場機制，這完全是損人不利己。

徐佳青認為，越南事件是「重要分水嶺」，可預見未來將有越來越多人對中共反感，甚至是在社會主義國家。

徐佳青2020年5月出任僑委會副委員長，2023年1月升任委員長，今年5月續任。

她說，歷經疫情，在全球六大洲僑區，僑胞的團結達「史無前例高度」。

她指出，僑胞主動做了許多彰顯Taiwan Can Help的事，未來僑委會將協助僑界繼續發揮這樣的精神和良善力量，除了從事公益，也善用僑界的專業人才，在各國推展科技、醫療等各領域合作，並讓台灣的華語文教學在各國主流社會深入紮根。

此外，僑委會將持續致力培養僑界年輕一輩的領導力，增進他們的文化認知、強化台灣認同。

徐佳青期待僑界能在各國持續透過各項活動，發揮自由民主的力量、分享台灣的民主故事，讓世界上有更多人能享有人權、自由、民主等價值。

國際間支持台灣加入世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等多邊組織的力道增強，有越來越多人呼籲讓台灣貢獻專業，徐佳青說，僑委會將繼續聯合僑界，在國際間為台灣爭取更多支持。（編輯：陳正健）1130509

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