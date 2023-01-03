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    煙花革命？ 南京萬人獻花孫中山銅像 河南千人包圍公安砸警車

    南京民眾衝破警方封鎖線，湧向孫中山銅像獻花致敬。（擷取自影片）

    南京民眾衝破警方封鎖線，湧向孫中山銅像獻花致敬。（擷取自影片）

    2023/01/03 15:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕「白紙革命」以來，中國各地都出現許多不再遵守警察規定的現象，包括突破當局禁令，燃放煙花（煙火）、爆竹迎接新年。在江蘇南京市，上萬民眾突破警察封鎖，湧向新街口廣場上的孫中山（中國稱「革命先行者」）銅像獻花，人群中爆發出陣陣歡呼聲；在河南省周口市，有民眾因燃放煙花慶祝新年，遭到警方抓捕，上千人圍住警車要求放人，憤怒的民眾還將警車砸毀、掀翻。

    1日有推特網友轉發影片說，「原來南京新街口廣場是這麼回事：警察首先是封堵群眾，禁止群眾進入最核心的孫中山雕像。但群眾蜂擁而至，突破警察封鎖，上去獻花，最終人民的海洋吞沒了中共警察。白紙革命以來，各地都出現許多不再遵守警察規定的現象，這是中共權威遭致削弱的表現。」

    而在疫情起源地湖北武漢，跨年夜人潮洶湧，當局出動大批警察封路，嚴防「白紙運動」再起。而解封後，隨著元旦假期來臨及春節假期將屆，許多民眾希望能燃放煙花沖散病毒陰霾，呼籲「禁燃令」鬆綁。部分地區響應民眾要求放寬了相關規定，包括在特定時段、區域內可燃放煙花慶祝。但許多沒放寬規定的地區，民眾仍無視當局禁令，放煙花迎接新年。

    河南省周口市鹿邑縣2日晚間發生大規模警民衝突。根據多名網友爆料，當地民眾在跨年慶祝活動中私自燃放煙花爆竹，導致警察出動。隨後雙方爆發激烈衝突，上千民眾包圍警車，用硬物砸車，用腳踢踹，還有民眾跳到警車上，用腳將玻璃跺碎，警車徹底被砸爛，並被推翻。最後特警消防進場，隨後將鬧事青年逮捕。目前，官方還沒有發布事件的相關通告。

    南京民眾聚集在孫中山雕像周圍，獻花並釋放手中氣球。（擷取自影片）

    南京民眾聚集在孫中山雕像周圍，獻花並釋放手中氣球。（擷取自影片）

    河南群眾砸警車狂歡，疑不滿煙花管理規定。（擷取自影片）

    河南群眾砸警車狂歡，疑不滿煙花管理規定。（擷取自影片）

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