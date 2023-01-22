白紙運動秋後算帳！小粉紅竟嗆「重判別放出來」 網嘆：沒救了...

中國去年底各地爆發抗議無腦封控的白紙革命，不少歐美國家也發起響應。（彭博）

2023/01/22 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國各地去年底爆發抗議政府無腦防疫的「白紙革命」，中共迫於民怨草草解封，在境內疫情急遽升溫之際，近日不少消息傳出當初參加抗議活動的人遭秋後算帳，引發外界討論。沒想到有小粉紅得知此事後，竟將近期中國疫情爆炸怪罪於當時白紙運動的參與者，還稱希望這些人遭重判，令人傻眼至極。

中國去年底的白紙運動受到國際關注，後續被迫「放開躺平」，抗議行動才漸漸落幕。不過近期不少傳聞指當初有參與白紙運動的抗議人士相繼被捕，再次讓外界開始關心相關事件。日前更有一名自稱是北京大學出版社編輯的26女子曹芷馨，特別錄下影片表示曾與自己一起參與抗議的三五好友「被消失」，希望外界能夠幫助這些被秋後算帳的人，而她會錄影片是因為已預感自己也會被逮捕，最後她也確實被帶走，影片曝光後引發熱議。

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推特用戶「李老師不是你老師」今天表示，一系列傳聞被小粉紅知道後，竟稱「又不是生物學上的消失，沒意思」、「彭博前幾天說默默抓了一百多人...才一百多，全掛路燈一條街都掛不滿」、「建議只要參與的都留案底」、「現在只是調查階段吧，希望重判，別再出來危害老百姓」、「這些東西才不是出於什麼自由正義，都是參考香港廢青，就TM的是擾亂公共秩序。」當中還能看到有人將近期中國疫情大爆炸怪罪於抗議人士，稱當初沒這些人政府也不會解封，讓疫情不受控。

「牆外」網友看完直搖頭，「韭菜真的沒救了，也沒有救的必要」、「韭菜的思維就是要把責任推給誰，但就是不敢賴給黨」、「粉紅真的是全世界最奇妙的生物」、「這些白痴認為放開後大規模死亡怪白紙革命，可事實上，有能力做到封控三年和瞬間放開的只有習，所以為大規模死亡負責的是習，而不是別人」。

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