中國男確診落跑被捕 小粉紅嗆南韓：將成世上首個消失的國家

自中國政府宣布鬆綁防疫、打開國門後，南韓隨即針對從中國來的旅客祭出入境限制。（美聯社）

2023/01/09 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕在中國政府宣布解封後，不少國家繃緊神經，紛對從中國來的旅客祭出限制舉措。而日前一名中國男子不配合南韓防疫措施落跑的新聞鬧上國際媒體，消息傳回中國後竟有不少小粉紅爆氣，拍片出征南韓，還說外國「應該對中國人敞開懷抱，隨便讓我們去」，令人傻眼。

據《韓聯社》報導，本月3日，一名40多歲中國男性旅客飛抵首爾仁川機場，入境篩檢呈陽性，隨後被安排送往隔離措施，沒想到這名中國男子中途逃離，在南韓警方連日追捕之下，終於在5日成功逮到人。該消息被各大國際媒體爭相報導後，不少國外網友紛紛痛批中國旅客素質。

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這則新聞傳回中國國內後，不少小粉紅在網上發文、留言反批外國近日針對中國旅客祭出的限制措施，也有人特地拍片開嗆南韓，荒謬思維與囂張口吻令人不敢恭維。向來反共的中國籍YouTuber「陳老師」昨天（8日）就發布影片分享幾則他在網上看到的小粉紅影片，引發熱烈討論。

從陳老師分享的影片 中可以看到，小粉紅批評「這個規定（指外國防疫限制），對中國人確實是一個歧視，因為奧米克戎（Omicron）是從韓國、日本、美國、歐洲那邊傳過來的！你們都感染過了，也實現群體免疫了，我建議所有國家對中國人應該敞開懷抱，隨便讓我們去」、「正當中國人準備踏出國門擁抱世界的時候，一些西方國家對中國人的防疫態度出現了重大變化，部分西方國家出臺的措施，出發點不是科學防疫，而是帶有濃厚的政治色彩，這是赤裸裸的歧視行為」。

還有小粉紅「活在平行時空」，嗆聲道「以後我們的韓國歐巴和歐尼，可能就再也沒有了，因為韓國正在消失，可能是世界上第一個消失的國家」、「給臉不要臉是吧？全世界都在歡迎中國遊客，我們一開放，很多國家激動的淚流滿面，不用去韓國那種國家。我們中國人走到哪都是挺直腰杆的，看不上咱們的，咱們也有別的地方去」。

台灣網友紛紛表示，「看到他們經濟下滑，隨時失業繳不出貸款的狀況下，還能如此不要臉的講這些話，我就放心了」、「真為那些已經清醒的中國人感到尷尬、同情」、「像中共不尊重別人的國家，那別的國家也可以不用尊重中國」、「避免道德淪喪，遠離這個國家與人民」、「小粉紅的荒謬發言真的每日笑料」。

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