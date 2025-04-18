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    北檢外暴力曝光！ 四叉貓遭藍支持者包圍 淋頭丟水瓶、辱罵「人妖」

    四叉貓遭藍營支持者辱罵，還有人在他頭頂淋水。（圖翻攝自周軒臉書）

    四叉貓遭藍營支持者辱罵，還有人在他頭頂淋水。（圖翻攝自周軒臉書）

    2025/04/18 00:16

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨全黨上下和支持者17日晚間到北檢外抗議，並聲援涉及連署造假案的人員。過往不論哪一陣營只要有活動，都會到場紀實開直播的網紅「四叉貓」劉宇，17日晚上也出現在現場，結果被大批藍營支持者包圍辱罵，甚至有人對其動手，相關畫面曝光引爆鄉民怒火。

    北檢偵辦藍營罷免綠委幽靈連署案，17日上午搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者晚間衝北檢抗議，現場人員情緒一度激動，甚至出現支持者強拆鐵馬護欄想闖入管制區，與警方發生推擠的衝突狀況。

    而政治工作者周軒深夜透過臉書轉發網紅「阿楚」分享在Threads的影片，可以看到四叉貓也出現在抗議現場，遭大批藍營支持者包圍，辱罵他「人妖」、「不要臉的傢伙」、「綠色畜生」、「無恥的人還敢來啊」等，還有人拿水上前從四叉貓的頭頂淋下去、丟水瓶，甚至作勢要打四叉貓，不過還是有數名較理性的人試圖分開雙方，勸四叉貓離開現場。

    鄉民們看到影片後炸鍋，「告了啦！ 那個倒水的太過分了！」、「根本是在糟蹋人」、「然後這同一群人在說太陽花和青鳥是暴民」、「台灣最醜惡的一面」、「那些用詞妥妥的人身攻擊」、「快氣瘋，貓貓加油」、「支持貓貓提告攻擊他的人，太可惡了」、「貓貓一個一個提告，年終入袋，至少公然污辱了」、「看了真的很生氣」、「真的爛透了！」

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