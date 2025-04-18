前美軍太平洋司令：中國對台動武 將折損數十萬官兵

前美國太平洋司令部司令哈里斯主張，美國應該放棄戰略模糊政策，明確表態一旦中國對台動武，美國是否會防衛台灣。（美聯社檔案照）

2025/04/18 07:10

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國川普政府上台後，對中國可能武力犯台的表態，一直受到各界高度關注。前美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）15日主張，美國應該放棄對台灣的「戰略模糊」政策，改為明確表態：一旦中國對台動武，美國是否會防衛台灣。

美國軍事媒體「星條旗」（Stars and Stripes）17日報導，在夏威夷檀香山智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）成立50週年的活動中，哈里斯發表主題演說時強調，「沒有哪個國家比中國更明確地表達它對台灣的意圖」，因此，「我們也應該同樣明確，而且我們永遠不該讓中國來左右美國對台灣的外交政策。」

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哈里斯從美國海軍退役前，曾於2015至2018年擔任太平洋司令部司令，行伍生涯長達40年，之後於2018至2021年間擔任美國駐南韓大使。

哈里斯指出，中國企圖孤立、進而主宰台灣，與美國利益背道而馳。哈里斯引述現任印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）的說法，指出中國近來在台灣周邊海域的頻繁海軍行動，「不是演習，而是實戰演練」。

長期以來，美國維持「戰略模糊」政策，對於一旦中國武力犯台，美方會否出兵協防台灣，始終未明確表態。2022年5月，美國前總統拜登首次以總統身分訪問日本時，曾一度暗示美國將結束這項政策。但一個月後，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡表示，戰略模糊政策「沒有改變，依然堅定不移」。

哈里斯表示，他主張戰略清晰而非模糊，理由是有3個關鍵對象應該知道美國究竟會不會保衛台灣，而不是等到事發當時，才靠含糊其辭的協議或承諾來決定。第一個對象就是台灣，「台灣應該知道這一點，好讓他們決定是要武裝自衛，還是選擇屈服。」

第二個對象是中國，中國也該知道美國是否會協防台灣，才能判斷是否動武，因為如果中國真的侵略台灣，解放軍將在激烈戰鬥中損失數十萬名陸、海、空與海軍陸戰隊官兵。

哈里斯說，「第三個、也是最重要的對象，是美國人民」，「你們有權知道，你們的兒女，身著美國軍裝，有可能會為台灣作戰，甚至犧牲生命。」

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