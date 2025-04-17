川普對中加徵關稅調至245％是假消息！ 旅美教授揭源頭⋯⋯

美中貿易關稅戰升溫，相關假消息也在網上流竄。（法新社檔案照）

2025/04/17 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰白熱化，昨天（16日）傳出美國再次調升中國進口商品關稅，從145%提高到245%，引發熱議。不過白宮後續發聲明澄清，245%這數字並非新措施。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）今天（17日）還原該則假消息傳播始末，直指源頭來自某個香港媒體！

16日有多家媒體報導稱，川普政府又一次調升中國進口商品關稅，從145%提高到245%，還說白宮發出最新聲明，指中國目前面臨高達245%的關稅，這都是因為該國的報復行動所致。消息曝光後再次引發各界熱議，中國官方還特別做出回應。

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陳時奮昨天就表示這則消息並不正確，他查找白宮和美國官方並沒有任何有關對中加徵245%關稅的正式聲明，倒是有在《紐約時報》看到一張羅列各類中國產品關稅的表格，最高的關稅是245%，產品為注射筒與注射針，而那是因為前朝拜登政府對相關產品課徵100%關稅，理由為國家安全，關鍵醫療器材要自製，不能仰賴中國進口，再加上川普政府現在祭出的145%，累加起來才是245%，大家都被誤導了。

而白宮後續也做出澄清，表示245%這數字並非新措施，對部分商品加徵100%的關稅已經實施。因此，雖然部分來自中國的商品確實會被徵收245%的關稅，但這並不是什麼新鮮事，任何稱此為新關稅稅率的說法都是「誤導」。

今天陳時奮再發文指出，「根據我的清查，川普增加中國產品關稅的新聞，最早出現在香港的《智通財經》，我沒看到外媒有更早的報導，智通財經下的標題是『美國鬧了國際笑話：提高中國關稅到245%』。智通財經的新聞出來後大約兩小時，台灣的媒體也陸續刊登一則內容相近的新聞。台灣的媒體並未標示新聞來源。」

他接著說：「多年來，只要台灣媒體刊登重大的國際新聞，我都會同時閱讀西方媒體。昨天也沒例外，但我並未看到任何美國媒體報導川普將中國的關稅又提高到245%。我不死心，又到白宮的網頁尋找相關的文件，但也沒看到新聞稿或政策說明。若川普將中國的關稅從145%提高到245%，白宮不可能默不作聲。而真相就是，川普上任後對中國產品課徵兩次關稅：20%的反毒關稅與125%的對等關稅。拜登任內也曾對中國進口的注射筒與注射針課徵100%的關稅。三個數字加起來剛好245%。」

「今晨起床後，我瀏覽了英文媒體的標題，發現華爾街日報與今日美國都做了相同的澄清：川普並未將中國的關稅提高到245%。多家網路媒體也有類似的澄清，今早，白宮修正了原先的聲明，內容與我昨晚的說法一致。白宮的聲明只是陳述本來就存在的關稅，卻被媒體扭曲為川普再度對中國出手。真相大白後，《自由時報》與《三立新聞》都轉載了我昨晚的貼文，澄清媒體被誤導了，《美洲台灣時報》也轉載了自由時報的澄清新聞。我肯定這3家媒體的澄清，不是因為他們轉載我的貼文，而是因為他們求真的態度。」

最後陳時奮分析，「若香港的智通財經是這則不實新聞的原始來源，背後可能有三個原因。第一，執筆記者的英文不夠好，國貿知識也不足，誤讀了白宮的新聞稿。第二，責任編輯的新聞敏感度不足，放行一則西方媒體遺漏的假頭條新聞。第三，這根本是一則刻意誤導的假新聞，動機不明，但有多種目的為什麼這則不實新聞讓媒體與網路集體翻車？我的答案是「缺乏學者的多疑性格」。為避免類似的翻車事件發生，國內媒體在轉載國際新聞時要更小心。要確保國際新聞的內容無誤，英文、專業、與查證三者缺一不可。」

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