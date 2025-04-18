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    今變天北部有雨！ 下波鋒面轉濕涼時間曝

    氣象署指出，今天（18日）各地雲量稍增多，午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，其中北部地區在清晨上午也有機會出現一些零星的降雨；天氣舒適溫暖。（資料照）

    氣象署指出，今天（18日）各地雲量稍增多，午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，其中北部地區在清晨上午也有機會出現一些零星的降雨；天氣舒適溫暖。（資料照）

    2025/04/18 06:54

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（18日）各地雲量稍增多，午後北部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，北部地區在清晨上午也有機會出現一些零星的降雨；天氣舒適溫暖。

    今日氣溫方面，各地高溫約28至32度，南部近山區會再更高，感受較為悶熱，戶外活動請多補充水分，至於各地低溫約20至23度；離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫23至28度，金門陰時多雲，氣溫20至27度，馬祖陰時多雲，氣溫18至25度。

    氣象署提醒，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

    未來天氣方面，週六鋒面接近水氣增多，週日鋒面通過台灣北部海面，北台灣降雨機率稍提高，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，中午過後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    下週一天氣相對穩定，各地為多雲到晴，北部地區偶有零星短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨。

    下週二白天天氣仍相對穩定，各地為多雲到晴，晚起另一鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦轉為零星短暫陣雨。

    下週三鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降，北部、東北部轉涼較明顯；天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

    下週四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；華南雲雨區東移，各地天氣仍不穩定，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

    下週五至下下週日台灣附近水氣偏多，各地天氣仍不穩定，容易有局部短暫陣雨；東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍較涼。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 31 23 ~ 31 25 ~ 30 21 ~ 28

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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